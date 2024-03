Επιχειρηματικό σχέδιο Nissan: The Arc

Η Nissan στοχεύει σε επιπλέον πωλήσεις 1 εκατομμυρίου μονάδων και σε περιθώριο λειτουργικού κέρδους άνω του 6% έως το τέλος του οικονομικού έτους 2026. Παράλληλα θέλει να κυκλοφορήσει 30 νέα μοντέλα, εκ των οποίων τα 16 θα είναι ηλεκτροκίνητα.

Η Nissan Motor Co., Ltd, παρουσίασε το The Arc, το νέο της επιχειρηματικό σχέδιο για την προώθηση της αξίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Το σχέδιο επικεντρώνεται σε ευρύτατη παρουσίαση νέων προϊόντων, αυξημένο εξηλεκτρισμό, νέες προσεγγίσεις στον σχεδιασμό και την κατασκευή, στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και στην χρήση στρατηγικών συνεργασιών για την αύξηση των παγκόσμιων πωλήσεων και την βελτίωση της κερδοφορίας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan Makoto Uchida δήλωσε: «Το σχέδιο Arc δείχνει την πορεία μας προς το μέλλον. Καταδεικνύει την συνεχή μας πρόοδο και την ικανότητά μας να πλοηγούμαστε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. Αυτό το σχέδιο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε περισσότερο και πιο γρήγορα στην αύξηση της αξίας και της ανταγωνιστικότητας».

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες η Nissan στοχεύει να αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις κατά 1 εκατομμύριο μονάδες και να αυξήσει το λειτουργικό της περιθώριο κέρδους σε περισσότερο από 6%, αμφότερα μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2026.

Ισορροπημένη γκάμα μοντέλων

Η Nissan σχεδιάζει να λανσάρει 30 νέα μοντέλα τα επόμενα τρία χρόνια, εκ των οποίων τα 16 θα είναι ηλεκτροκίνητα και τα 14 θα είναι μοντέλα (με συμβατικούς κινητήρες), για να καλύψει τις διαφοροποιημένες ανάγκες των πελατών. Η εταιρία σχεδιάζει να λανσάρει συνολικά 34 ηλεκτροκίνητα μοντέλα από το οικονομικό έτος 2024 έως το 2030 για να καλύψει όλες τις κατηγορίες, με το μείγμα μοντέλων των ηλεκτροκίνητων οχημάτων να αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 40% παγκοσμίως μέχρι το οικονομικό έτος 2026 και να αυξηθεί στο 60% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Σε βασικές περιοχές και αγορές, οι ενέργειες της Nissan έως το οικονομικό έτος 2026 (εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) περιλαμβάνουν:

Αμερική:

• Αύξηση πωλήσεων σε όλη την περιοχή κατά 330.000 μονάδες (το οικονομικό έτος 2026 και σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2023) και επένδυση 200 εκατομμυρίων USD σε ολοκληρωμένες εμπειρίες πελατών στις Η.Π.Α.

• Στις ΗΠΑ και τον Καναδά: Παρουσίαση επτά ολοκαίνουργιων μοντέλων

• Στις Η.Π.Α.: Ανανέωση του 78% της σειράς επιβατικών οχημάτων για τη μάρκα Nissan και λανσάρισμα e-POWER και plug-in υβριδικών μοντέλων

Κίνα:

• Ανανέωση του 73% των μοντέλων της μάρκας Nissan και λανσάρισμα οκτώ οχημάτων νέας ενέργειας (NEV), συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μοντέλων με επωνυμία Nissan

• Στόχος πωλήσεων 1 εκατομμυρίου μονάδων το οικονομικό έτος 2026, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 200.000 μονάδων

• Έναρξη εξαγωγών οχημάτων το 2025. Στόχευση σε επίπεδο 100.000 μονάδων

• Συνέχιση της βελτιστοποίησης της παραγωγικής ικανότητας με τοπικούς εταίρους

Ιαπωνία:

• Ανανέωση του 80% της σειράς μοντέλων επιβατών, λανσάροντας πέντε ολοκαίνουργια μοντέλα

• Επίτευξη 70% εξηλεκτρισμού στη σειρά επιβατικών οχημάτων

• Αύξηση πωλήσεων κατά 90.000 μονάδες (σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2023) σε 600.000 μονάδες το οικονομικό έτος 2026

Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία, Ευρώπη και Ωκεανία:

• Αύξηση μονάδων πωλήσεων σε όλη την περιοχή κατά 300.000 μονάδες (το οικονομικό έτος 2026 και σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2023)

• Στην Ευρώπη: Παρουσίαση έξι ολοκαίνουργιων μοντέλων. Επίτευξη 40% μείγματος πωλήσεων ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων

• Στη Μέση Ανατολή: Παρουσίαση πέντε ολοκαίνουργιων SUV

• Στην Ινδία: Λανσάρισμα τριών ολοκαίνουργιων μοντέλα και δημιουργία κόμβου εξαγωγών, σε επίπεδο 100.000 μονάδων

• Στην Ωκεανία: Λανσάρισμα pickup 1 τόνου και παρουσίαση ενός C crossover EV

• Στην Αφρική: Παρουσίαση δύο ολοκαίνουργιων SUV και επέκταση με όχημα με συμβατικό κινητήρα κατηγορίας Α

Ανταγωνιστικότητα Ηλεκτρικών μοντέλων

Η επέλαση νέων προϊόντων θα υποστηριχθεί από νέες προσεγγίσεις ανάπτυξης και κατασκευής που στοχεύουν να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο προσιτά και να αυξήσουν την κερδοφορία.

Σύμφωνα με το σχέδιο Arc, περισσότερα εργοστάσια στην Ιαπωνία και στο εξωτερικό θα υιοθετήσουν τη φιλοσοφία Nissan Intelligent Factory, με τα εργοστάσια Oppama και Nissan Motor Kyushu στην Ιαπωνία, το εργοστάσιο του Sunderland στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα εργοστάσια Canton και Smyrna στις ΗΠΑ να ξεκινούν την φιλοσοφία αυτή από το οικονομικό έτος 2026 έως το 2030.

Νέες τεχνολογίες

Το σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις για την επιτάχυνση της εξέλιξης των έξυπνων τεχνολογιών οχημάτων, με τεχνολογίες όπως το σύστημα υποβοήθησης οδηγού ProPILOT επόμενης γενιάς.

Η Nissan θα προσφέρει βελτιωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου NCM, LFP και όλες τις μπαταρίες στερεάς κατάστασης για την παροχή διαφοροποιημένων ηλεκτρικών οχημάτων για την κάλυψη των διαφορετικών αναγκών των πελατών.



Οι μπαταρίες LFP, που θα αναπτυχθούν και θα παραχθούν στην Ιαπωνία, θα λανσαριστούν και θα μειώσουν το κόστος κατά 30% σε σύγκριση με το μίνι όχημα Sakura EV. Νέα ηλεκτρικά οχήματα με βελτιωμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου NCM, LFP και πλήρως στερεάς κατάστασης θα κυκλοφορήσουν το οικονομικό έτος 2028.

Στρατηγικές συνεργασίες

Η Nissan θα αξιοποιήσει στρατηγικές συνεργασίες για να παραμείνει ανταγωνιστική και να προσφέρει ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τεχνολογιών. Η Nissan θα συνεχίσει να αξιοποιεί τη συμμαχία με τη Renault και τη Mitsubishi Motors στην Ευρώπη, τη LATAM, την ASEAN και την Ινδία.

Οικονομική πειθαρχία για την επίτευξη ανθεκτικών, κερδοφόρων επιδόσεων

Η βάση του σχεδίου είναι η σταθερή χρηματοοικονομική πειθαρχία, η οποία επιτρέπει τη σταθερή αναλογία επενδύσεων CAPEX και R&D έναντι των καθαρών εσόδων μεταξύ 7% και 8% εξαιρουμένης της επένδυσης σε μπαταρίες. Επιπλέον, η Nissan σχεδιάζει να επενδύσει περισσότερα από 400 δισεκατομμύρια γιεν σε μπαταρίες. Εν τω μεταξύ, οι επενδύσεις στον εξηλεκτρισμό θα αυξηθούν σταδιακά, ξεπερνώντας το 70% έως το οικονομικό έτος 2026.



«Σύμφωνα με αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο θα ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της Nissan και θα επιτύχουμε βιώσιμη κερδοφορία», πρόσθεσε ο Uchida.