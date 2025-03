«Σεβασμός»: Τα καρτελάκια που «τιμωρούν» τους ασυνείδητους οδηγούς που παρκάρουν σε ράμπες αναπήρων

Άλλοι παρκάρουν σε οδεύσεις τυφλών ή "καβαλούν" στενά πεζοδρόμια, εμποδίζοντας έτσι την προσβασιμότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα, σε μαμάδες με καροτσάκια, σε ηλικιωμένους, Άλλοι πάλι αφήνουν το όχημά τους όπου (τους)... βολεύει, χωρίς να λογαριάζουν αν εμποδίζουν την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Σε όλους αυτούς τους οδηγούς Ι.Χ. και μοτοσικλετών που κλείνουν με τα οχήματα τους τις ράμπες αναπήρων, στέλνει ένα μήνυμα υπευθυνότητας και ενσυναίσθησης ο Οργανισμός για την Προσβασιμότητα ACT NOW, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Τοποθετεί πλαστικοποιημένα καρτελάκια που γράφουν «Respect» ή «Σεβασμός», με tire up στους καθρέφτες, στις πόρτες ή στους υαλοκαθαριστήρες των παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων, προκαλώντας «πονοκέφαλο» στους παραβάτες οδηγούς καθώς απαιτείται λίγος χρόνος προσπάθειας παραπάνω για να τα «ξεφορτωθούν».



«Το να βρεις τρόπο να κόψεις το tire up είναι η ελάχιστη ταλαιπωρία που θα υποστεί ένας παραβάτης οδηγός σε σχέση με την ταλαιπωρία που ο ίδιος προκαλεί σε συνανθρώπους του, παρκάροντας σε μέρη όπου εμποδίζεται η πρόσβαση» δήλωσε ο Φίλιππος Παπαχαραλαμπίδης, πατέρας του μικρού Λέανδρου, που έχασε την όραση του σε ηλικία 2,5 ετών κι έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την παγκόσμια καμπάνια «A Ball for All» (Μια Μπάλα για Όλους).

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παπαχαραλαμπίδης

Στο πλευρό του Οργανισμού ACT NOW στέκεται κοινωνός και ο δήμος Θεσσαλονίκης, μετά από συνάντηση που είχε ο κ. Παπαχαραλαμπίδης με τον δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Μεταξύ των δύο πλευρών αποφασίστηκε να τυπωθούν 10.000 τέτοιου είδους καρτελάκια, τα οποία ακολούθως θα μοιραστούν σε ευαισθητοποιημένους πολίτες, για να τα χρησιμοποιούν μόλις βλέπουν ανάλογες παραβάσεις, αλλά και στα στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας.



Τα χιλιάδες καρτελάκια θα κάνουν ευρέως την εμφάνισή τους στο Φεστιβάλ Ατόμων με Αναπηρία που σχεδιάζει ο δήμος Θεσσαλονίκης για τις 9, 10 και 11 Μαΐου. Θα είναι ένα τριήμερο γεμάτο από δράσεις αφύπνισης του κόσμου και ανάδειξης των δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρίες, από συναυλίες και πάρτι όπως είπε, από την πλευρά της, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ειδική σύμβουλος του δημάρχου Θεσσαλονίκης για θέματα Αναπηρίας, Σοφία Σκαμπαρδώνη.



«Μέχρι στιγμής τα καρτελάκια έχουν μεγάλη ζήτηση και μας έχουν τηλεφωνήσει από αρκετές περιοχές της χώρας για να τα προμηθευτούν. Έχουμε έρθει σε επαφή με δήμους που ενδιαφέρονται ώστε να τυπωθούν ακόμη περισσότερα», πρόσθεσε ο κ. Παπαχαραλαμπίδης.

Για τον πατέρα του Λέανδρου, αλλά και για όλους τους ανθρώπους που συνασπίζονται γύρω από τον Οργανισμό ACT NOW, «ο σεβασμός είναι κομβική λέξη. Εάν λυθεί το θέμα του σεβασμού μεταξύ των συμπολιτών μας θα λυθεί και το θέμα της προσβασιμότητας. Διότι αυτός που παρκάρει λάθος, κάνει και άλλα λάθη στην καθημερινότητά του».



Είναι ενδεικτικό πως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου Θεσσαλονίκης, σε καθημερινή βάση κόβονται αρκετές κλήσεις για αντικοινωνική στάθμευση. Πέρα από το πρόστιμο που επιβάλλεται στους παραβάτες, αφαιρούνται πινακίδες, άδειες κυκλοφορίας και διπλώματα.