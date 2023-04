Όπως η Peloton, το Etsy και το Zoom, τα Crocs εκτοξεύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τα παπούτσια μπορεί μεν να προκαλούν αντιδράσεις από άποψη αισθητικής, αλλά είναι εύκολο να φορεθούν και ήταν η κατάλληλη επιλογή για όσους τριγυρνούσαν στο σπίτι και τον κήπο τους στην καραντίνα.

Μολονότι οι καταναλωτές επέστρεψαν στην καθημερινότητά τους, τα Crocs κρατήθηκαν ζωντανά.

«Δεν είναι το πιο όμορφο πράγμα» λέει ο 25χρονος Maggwa Ndugga, που αγόρασε ο πρώτο ζευγάρι το 2020 και τώρα έχει πέντε. «Πάω στο γυμναστήριο με τα Crocs και ο κόσμος ρωτά “Δεν θα αλλάξεις παπούτσια;” Όχι, έτσι θα ζω τη ζωή μου από εδώ και πέρα».

Τα Crocs τελικά ήταν μια σπάνια περίπτωση στον επιχειρηματικό κόσμο. Είναι ένας «νικητής» της πανδημίας, του οποίου η επιτυχία ενδέχεται να κρατήσει και μετά την αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς στην άρση των υγειονομικών μέτρων.

Οι μετοχές και οι πωλήσεις της Peloton, του Etsy και του Zoom έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά της πανδημίας, ενώ η μετοχή της Crocs έχει εκτιναχθεί περίπου 167% από τον Ιανουάριο του 2020. Οι ετήσιες πωλήσεις της εταιρείας έχουν αυξηθεί κατά 200% από το 2019.

Βέβαια, η μόδα είναι ως γνωστόν ευμετάβλητη και τα παπούτσια αλλάζουν ανάλογα με τις τάσεις της περιόδου, για παράδειγμα το πιο πρόσφατο κόψιμο στα τζιν.

Ωστόσο, ο λόγος για την αισιοδοξία, σύμφωνα με στελέχη της εταιρείας και αναλυτές, είναι η σταθερή ροή νέων προϊόντων και η έξυπνη προώθηση, ιδίως στα social media, όπου τα Crocs έχουν αναπτύξει μια πιστή βάση πελατών. Έχει 165.000 followers στο Twitter και ακόμη περισσότερους στο TikTok (920.600), το Instagram (1,6 εκατ.) και το Facebook (6,9 εκατ.)

Σε βάθος χρόνου, η εταιρεία ανέπτυξε μια μοναδική διαδικτυακή φωνή μέσω της χρήσης emoji και memes, κάνοντας τους αγοραστές να αισθάνονται ότι ο στόχος της είναι περισσότερο να δημιουργήσει μια κοινότητα και όχι τόσο να πείσει τον κόσμο να αγοράσει κι άλλα παπούτσια.

He chose comfort and so should you 😎 https://t.co/HmPZk6zKav

— Crocs (@Crocs) March 13, 2023