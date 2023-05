Ο επικεφαλής του Twitter Elon Musk ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έχει βρει νέα διευθύνουσα σύμβουλο για την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και ότι θα αναλάβει καθήκοντα σε περίπου 6 εβδομάδες.

“Ο ρόλος μου θα είναι του εκτελεστικού προέδρου και CTO, επιβλέποντας το προϊόν, το λογισμικό και τους sysops”, ανέφερε ο Musk σε ένα tweet.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023