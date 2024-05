Ο Εργκίν Αταμάν υποσχέθηκε στους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR πως θα φέρει το 7ο αστέρι στο ΟΑΚΑ, με τον Τούρκο τεχνικό να απαντάει στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν το Final Four της Euroleague στο Βερολίνο και για την επίθεση που δέχθηκε από οπαδούς της Φενέρμπαχτσε.

Παράλληλα, ο Κώστας Σλούκας έκρινε επιτυχημένη την απόφασή του να αποχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό και να ενταχθεί στον «αιώνιο» αντίπαλο, εξηγώντας το κίνητρο που είχε.

Ergin Ataman promises the 7th star for Panathinaikos ☘️⭐️ pic.twitter.com/oLA9eqmfyV — BasketNews (@BasketNews_com) May 23, 2024

Πριν από τη συνέντευξη Τύπου, Εργκίν Αταμάν και Γιώργος Μπαρτζώκας συναντήθηκαν και αγκαλιάστηκαν, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους να τον τρολάρει και να του λέει πως νόμιζε πως ήταν στη... φυλακή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν:

«Ήταν μεγάλη πρόκληση ότι υποσχεθήκαμε το Final Four. Ο Παναθηναϊκός είναι από τις πιο πετυχημένες ομάδες της Ευρώπης. Είμαι περήφανος που βρισκόμαστε εδώ στο Final Four. Εύχομαι όλοι οι φίλοι της ομάδας να απολαύσουν το Final Four. Τι να υποσχεθώ; Όλοι περιμένουν το 7ο αστέρι. Υπόσχομαι πως θα το έχουμε στο ΟΑΚΑ», ανέφερε αρχικά.

Για τη μάχη κόντρα σε ομάδα της χώρας του, την Φενέρ: «Αυτή δεν είναι μια διοργάνωση εθνικών ομάδων. Είμαι Τούρκος προπονητής και εκπροσωπώ τη χώρα μου, όπως και την ελληνική ομάδα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Απέναντι υπάρχει ένας Λιθουανός προπονητής. Το σημαντικό είναι πως θα παίξουμε με μια μεγάλη ομάδα, με τη Φενέρμπαχτσε. Σέβομαι την αντίπαλη ομάδα και τον κόσμο της. Δεν έχω πολλά συναισθήματα, έχω εμπειρία σε Final Four και έχω κατακτήσει το τρόπαιο 2 φορές. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά».

Για το επεισόδιο με τους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε: «Ευχαριστώ όσους με στήριξαν, ξεκινώντας από τα στελέχη της Euroleague μέχρι και την αστυνομία. Δεν θέλω να μιλήσω για το μικρό επεισόδιο με τους λίγους φίλους της Φενέρμπαχτσε. Δεν εκπροσωπούν αυτοί τον κόσμο της. Σέβομαι τον κόσμο της Φενέρ. Εδώ θα μιλήσουμε για μπάσκετ».

Για το ότι είναι ο πρώτος μετά τον Ομπράντοβιτς που οδηγεί τον Παναθηναϊκό σε Final Four: «Δεν πιστεύω ότι... έσπασα την κατάρα. Απλά πιστεύω στους παίκτες μου, στον οργανισμό. Οι φίλαθλοι μας πιστεύουν σε μας από την πρώτη μέρα που ήρθα στο ΟΑΚΑ. Τώρα είναι νέα εποχή, νέοι παίκτες, νέο staff και είμαι περήφανος που είμαι εδώ».

Κώστας Σλούκας: «Πέρυσι πήρα μία δύσκολη απόφαση, χαρούμενος που τα κατάφερα»

Για τη Φενέρ: «Σέβομαι πολύ τη Φενέρ, έχει σπουδαία ομάδα, φοβερό προπονητή και μεγάλους παίκτες. Πάντα είναι προετοιμασμένοι στα ματς. Σε τέτοια ματς υπάρχει η τακτική, αλλά κυρίως το πόσο θες τη νίκη. Ρόλο παίζει και οι προσωπικότητες των παικτών. Και η τύχη είναι μέρος του παιχνιδιού. Ελπίζω να είναι μαζί μας».

Για τον Αταμάν: «Ο Αταμάν αισιόδοξος άνθρωπος. Σίγουρος για τη δουλειά του. Κατάφερε σπουδαία πράγματα. Όταν μιλήσαμε τον πρώτο καιρό, είπαμε πως πιστεύουμε ότι μπορούμε να βρεθούν εδώ. Το μεταφέρει και στα αποδυτήρια. Ο ηγέτης της ομάδας νιώθει αυτοπεποίθηση και αυτό τους παρασύρει όλους».

Για τον Σάρας: «Του είπα πως το 2009 ήταν ένα από τα είδωλά μου. Η ομάδα του Παναθηναϊκού το 2009 ήταν η καλύτερη στην ιστορία της Euroleague.Το 2016 το καλάθι του Χριάπα μας έκανε να ηττηθούμε, τότε που ήμουν στην Φενέρ. Θα παλέψουμε να πάμε στον τελικό».

Για την διπλή εκπροσώπηση της Ελλάδας: «Σπουδαίο για την Ελλάδα που έχει δύο ομάδες στο Final Four. Πέρυσι πήρα μια δύσκολη απόφαση. Χαρούμενος που τα κατάφερα. Με αντιπροσωπεύει το κίνητρο και όταν δεν το έχω, τότε θα σταματήσω. Ο Παναθηναϊκός άξιζε να είναι εδώ. Ήταν πολλά τα 12 χρόνια χωρίς Final Four».