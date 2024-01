Έτσι χτίζεται η δεύτερη ελληνική Bellh@rra - Πότε φτάνουν οι φρεγάτες στο Αιγαίο

Στην ξηρή δεξαμενή μεταφέρθηκε το πρώτο συναρμολογημένο κομμάτι της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Bellh@rra που τα επόμενα χρόνια θα πλέει στο Αιγαίο ισχυροποιώντας την αποτρεπτική ισχύ του πολεμικού μας ναυτικού .

Την είδηση για το νέο στάδιο κατασκευής της φρεγάτας, έδωσε η κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Μεταφέραμε στην ξηρή δεξαμενή το πρώτο τμήμα της δεύτερης φρεγάτας FDI για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Αυτό το ορόσημο για τη φρεγάτα Νέαρχος τη στενή και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ομάδων της Γαλλίας και την Ελλάδας και την μακρόχρονη συνεργασία τους.», αναφέρει η ανάρτηση της Naval Group.

[#BESTOF2023] ⚓ 🇬🇷 We transferred to the dry dock the first pre-outfitted block of the 2nd #FDI frigate for the @NavyGR in 2023.



This milestone for FDI Nearchos showcases the close and efficient cooperation between 🇫🇷 and 🇬🇷 teams and their long-term partnership. #navgreek pic.twitter.com/8NQY9xiDhk