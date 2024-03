Σε διαφορετικούς ημιτελικούς της Eurovision 2024 θα διαγωνιστούν Ελλάδα και Κύπρος, όπως καθορίστηκε μετά κλήρωση που έγινε την Τρίτη (26/3), για τη σειρά εμφάνισης των χωρών στους δύο ημιτελικούς του διαγωνισμού.

Η Ελλάδα, με το «Zari» της Μαρίνας Σάττι, θα διαγωνιστεί στο πρώτο μισό του δεύτερου ημιτελικού, και ειδικότερα στην 3η θέση. Στο ίδιο γκρουπ θα είναι ακόμη, μεταξύ άλλων, η Αυστρία, η Εσθονία, η Γεωργία, η Μάλτα, η Νορβηγία.

Η Κύπρος θα εμφανιστεί 1η στον πρώτο ημιτελικό «ανοίγοντας» τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision 2024 θα διεξαχθεί στην Malmö Arena της Σουηδίας, το Σάββατο 11 Μαΐου, και οι ημιτελικοί την Τρίτη 7 και την Πέμπτη 9 Μαΐου. Πιο συγκεκριμένα, ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει στις 7 Μαΐου και ο δεύτερος στις 9 Μαΐου.

Σύμφωνα με τα στοιχήματα τα τραγούδια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις έξι πρώτες θέσεις είναι η Κροατία, η Ουκρανία, η Ιταλία, η Ελβετία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, ενώ η Μαρίνα Σάττι και το «Zari» βρίσκονται στην 7η θέση.

Αναλυτικά τα τραγούδια και οι χώρες του πρώτου ημιτελικού:

1 🇨🇾 Cyprus / Silia Kapsis - Liar

2 🇷🇸 Serbia / TEYA DORA - RAMONDA

3 🇱🇹 Lithuania / Silvester Belt - Luktelk

4 🇮🇪 Ireland / Bambie Thug - Doomsday Blue

> 🇬🇧 United Kingdom / Olly Alexander - Dizzy

5 🇺🇦 Ukraine / alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

6 🇵🇱 Poland / LUNA - The Tower

7 🇭🇷 Croatia / Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

8 🇮🇸 Iceland / Hera Björk - Scared of Heights

> 🇩🇪 Germany / ISAAK - Always On The Run

9 🇸🇮 Slovenia / Raiven - Veronika

10 🇫🇮 Finland / Windows95man - No Rules!

11 🇲🇩 Moldova / Natalia Barbu - In The Middle

> 🇸🇪 Sweden / Marcus & Martinus - Unforgettable

12 🇦🇿 Azerbaijan / FAHREE feat. Ilkin Dovlatov - Özünlə Apar

13 🇦🇺 Australia / Electric Fields - One Milkali (One Blood)

14 🇵🇹 Portugal / iolanda - Grito

15 🇱🇺 Luxembourg / TALI - Fighter

Αναλυτικά τα τραγούδια και οι χώρες του δεύτερου ημιτελικού:

1 🇲🇹 Malta / Sarah Bonnici - Loop

2 🇦🇱 Albania / BESA - TITAN

3 🇬🇷 Greece / Marina Satti - ZARI

4 🇨🇭 Switzerland / Nemo - The Code

5 🇨🇿 Czechia / Aiko - Pedestal

> 🇫🇷 France / Slimane - Mon amour

6 🇦🇹 Austria / Kaleen - We Will Rave

7 🇩🇰 Denmark / SABA - SAND

8 🇦🇲 Armenia / LADANIVA - Jako

9 🇱🇻 Latvia / Dons - Hollow

> 🇪🇸 Spain / Nebulossa - ZORRA

10 🇸🇲 San Marino / MEGARA - 11:11

11 🇬🇪 Georgia / Nutsa Buzaladze - Firefighter

12 🇧🇪 Belgium / Mustii - Before The Party’s Over

13 🇪🇪 Estonia / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

> 🇮🇹 Italy / Angelina Mango - La Noia

14 🇮🇱 Israel / Eden Golan - Hurricane

15 🇳🇴 Norway / Gåte - Ulveham

16 🇳🇱 Netherlands / Joost Klein - Europapa