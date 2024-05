Η πιο μεγάλη ώρα για την Μαρίνα Σάττι πλησιάζει, αφού σε λίγες ώρες θα ανέβει στη σκηνή του Malmo Arena για να διαγωνιστεί με το «Zari» της, στον δεύτερο ημιτελικό του φετινού διαγωνισμού της Eurovision.

Έχοντας ήδη πάρει μια πρώτη "γεύση" από τις πρόβες της όλοι οι Έλληνες - και όχι μόνο - περιμένουν με αγωνία την εμφάνιση της στην σκηνή έτσι ώστε να δούμε ολοκληρωμένο το αποτέλεσμα που έχει εμπνευστεί ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Ο πρώτος στόχος, λοιπόν, είναι απόψε το βράδυ να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Σαββάτου, ενώ να θυμίσουμε ότι η Μαρίνα θα εμφανιστεί στην 3η θέση.

Με ποια σειρά θα εμφανιστούν οι χώρες στον Β’ Ημιτελικό

1. Μάλτα / Sarah Bonnici – Loop

2. Αλβανία / BESA – TITAN

3. Ελλάδα / Marina Satti – ZARI

4. Ελβετία / Nemo – The Code

5. Τσεχία / Aiko – Pedestal

6. Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

7. Δανία / SABA – SAND

8. Αρμενία / LADANIVA – Jako

9. Λετονία / Dons – Hollow

10. Σαν Μαρίνο / MEGARA – 11:11

11. Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter

12. Βέλγιο / Mustii – Before The Party’s Over

13. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14. Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane

15. Νορβηγία / Gåte – Ulveham

16. Ολλανδία / Joost Klein – Europapa

Τα μεγάλα φαβορί του Β΄Ημιτελικού

Ελβετία / Nemo – The Code

Ολλανδία / Joost Klein – Europapa