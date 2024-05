Ξεκίνησε ο Β’ ημιτελικός του 68ου Διαγωνισμού της Eurovision που πραγματοποιείται στο Μάλμε της Σουηδίας και η μεγάλη στιγμή για τη Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι»!

Με την εμφάνιση της, η Μαρίνα Σάττι ξεσήκωσε το κοινό που χόρευε υπό τους ρυθμούς του ζουρνά. Η φοβερή ερμηνεία, η ευρηματική σκηνική παρουσία, την οποία επιμελήθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός, η χορογραφία και το movement direction που έχει αναλάβει ο Mecnun Giasar (Majnoon), «έλαμψαν» στην σκηνή του Malmö Arena.

Reuters

16 χώρες διεκδικούν τη θέση τους στον μεγάλο τελικό (θα περάσουν οι 10) που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου και ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι, η οποία διαγωνίστηκε στην τρίτη θέση.

Η περσινή νικήτρια (Σουηδία) και οι χώρες των Big-5 (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) προκρίνονται αυτομάτως για τον μεγάλο τελικό στις 11 Μαΐου, αλλά εμφανίζονται στους ημιτελικούς, ως μέρος του σόου.

Στον δεύτερο ημιτελικό διαγωνίζονται οι παρακάτω χώρες (με σειρά εμφάνισης, τραγουδιστή ή συγκρότημα, τραγούδι)



1. Μάλτα / Sarah Bonnici - Loop

2. Αλβανία / BESA - TITAN

3. Ελλάδα / Marina Satti - ZARI

4. Ελβετία Nemo - The Code

5. Τσεχία / Aiko - Pedestal

6. Αυστρία / Kaleen - We Will Rave

7. Δανία / SABA - SAND

8. Αρμενία / LADANIVA - Jako

9. Λετονία / Dons - Hollow

10. Σαν Μαρίνο / MEGARA - 11:11

11. Γεωργία / Nutsa Buzaladze - Firefighter

12. Βέλγιο / Mustii - Before the Party's Over

13. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup - (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

14. Ισραήλ / Eden Golan - Hurricane

15. Νορβηγία / Gåte - Ulveham

16. Ολλανδία / Joost Klein - Europapa