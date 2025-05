Eurovision 2025: Η Ελβετία υπενθύμισε τις επιτυχημένες συμμετοχές της στον διαγωνισμό

Ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η ψηφοφορία στην Eurovision, η Ελβετία υπενθύμισε για λίγο την ιστορία της επιτυχίας της στον διαγωνισμό.



Στην σκηνή εμφανίστηκε το folk τρίο Peter, Sue και Marc - το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα τέσσερις φορές (και τραγούδησε σε διαφορετική γλώσσα για κάθε συμμετοχή του) μεταξύ 1971 και 1981.



Ακολούθησε η Paola, με ένα τραγουδιστικό και χορευτικό νούμερο που αναπαριστά τη συμμετοχή της στο Cinéma του 1980.



Στη συνέχεια, εμφανίστηκε ο Luca Hänni, του οποίου η εμπνευσμένη από τους Backstreet Boys επιτυχία She Got Me χάρισε στην Ελβετία την τέταρτη θέση στον διαγωνισμό του 2019. Η επιτυχία του αναζωογόνησε την τύχη της χώρας, μετά από πέντε χρόνια όπου δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό.



Και τέλος εμφανίστηκε ο Gjon's Tears, ο οποίος είχε επιλεγεί για τον διαγωνισμό του 2020 πριν αυτός ακυρωθεί εν μέσω της πανδημίας του Covid-19. Κατάφερε να επιστρέψει την επόμενη χρονιά με το Tout L'Univers, κατακτώντας την τρίτη θέση.



Διατήρησαν αυτή την ανοδική πορεία μέχρι πέρυσι, όταν ο Nemo πήρε τον τίτλο.