Eurovision 2025: Ο πολυσυζητημένος Εσθονός «μαφιόζος» που έκανε έξαλλους τους Ιταλούς - Ο λόγος

Η εκκεντρικότητα είναι ένα από τα βασικά «ζητούμενα» σχεδόν κάθε χρόνο για την Eurovision. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα διαγωνιζόμενος που μένει στην trash ιστορία. Φέτος είναι ο Εσθονός «μαφιόζος» Tommy Cash που αν και φαβορί έχει εκνευρίσει τους Ιταλούς.

Ο εκκεντρικός ερμηνευτής το βράδυ της Τρίτης (13/5) ανέβηκε στη σκηνή του St. Jakobshalle μαζί με τους «σωματοφύλακες» του κάνοντας το κοινό να χορεύει στον ρυθμό του. Αν και με αέρα… νικητή, οι στoίχοι του τραγουδιού του συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις στη γειτονική Ιταλία.

Το τραγούδι του με τίτλο «Espresso Macchiato» είναι ουσιαστικά το απόλυτο… τρολάρισμα στην Ιταλική κουλτούρα και νοοτροπία και περιέχει υπερβολικά κλισέ στοιχεία. Μάλιστα υπήρξαν και φωνές που ζήτησαν μέχρι και τον αποκλεισμό του από τη διοργάνωση, ωστόσο ο καλλιτέχνης κατάφερε να ξεπεράσει τα όποια εμπόδια.

Προσβάλλει τη χώρα λένε οι Ιταλοί

Συγκεκριμένα αναφέρεται στον καφέ, στην πλούσια ζωή, τα σπαγγέτι, ενώ περιλαμβάνει και τη φράση «ιδρώνω σαν μαφιόζος». Έτσι πολλοί στην Ιταλία το θεώρησαν προσβλητικό, καθώς αναπαράγει στερεότυπα που όπως λένε συνδέουν τη χώρα με την μαφία και τον πλούτο.

«Ciao bella, I’m Tomaso, addicted to tobacco. Mi like mi coffè very importante», (Γεια σου, όμορφη, είμαι ο Τομάσο, εθισμένος στο τσιγάρο. Μου αρέσει ο καφές μου, είναι πολύ σημαντικός), αναφέρουν οι στίχοι του τραγουδιού. «Mi money numeroso, I work around the clocko. That’s why I’m sweating like a mafioso», (Τα λεφτά μου είναι πολλά, δουλεύω όλο το εικοσιτετράωρο. Γι’ αυτό ιδρώνω σαν μαφιόζος) τραγούδησε ο Cash.

Ωστόσο ο ίδιος ο Εσθονός ράπερ γνωστός για το προκλητικό του στυλ, δεν δείχνει να πτοείται. «Λατρεύω ό,τι είναι trash», είχε δηλώσει πρόσφατα δίνοντας το στίγμα πίσω από τη δημιουργία του κομματιού.

Δεν γνωρίζουμε αν θα κερδίσει τον διαγωνισμό ή θα έχει την τύχη άλλων, παρόμοιων, viral κομματιών που δεν τα πήγαν καλά, αλλά σίγουρα έχει κερδίσει ήδη τις εντυπώσεις και μετρά εκατομμύρια προβολές στα social media, ενώ υπάρχει και μια πραγματικά διασκεδαστική ενέργεια σε αυτό το τραγούδι που σε κάνει να τραγουδήσεις και να «λικνιστείς» στον ρυθμό του.