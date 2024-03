Eurovision: Όλες οι φορές που η Ελλάδα μπήκε στην τελική δεκάδα

Απομένουν περίπου σαράντα ημέρες μέχρι την στιγμή που η Μαρίνα Σάττι θα ανέβει στη σκηνή του Malmö Arena, στο Μάλμε της Σουηδίας, για να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον φετινό, 68ο διαγωνισμό της Eurovision. Μέχρι στιγμής, η ελληνίδα εκπρόσωπος και το "Ζαρι" της, παραμένουν σταθερά στη 7η θέση της κατάταξης του διαγωνισμού κάτι που είναι ιδιαίτερα θετικό.

Αν και οι βλέψεις αλλά και οι προσδοκίες μας είναι ακόμα πιο υψηλές για τον φετινό διαγωνισμό, εμείς θυμηθήκαμε όλες τις φορές που η χώρα μας κατάφερε να μπει στην τελική δεκάδα του διαγωνισμού και να μας δώσει μεγάλη χαρά.

1977

5η θέση με το "Μάθημα σολφέζ" και τους: Πασχάλη, Μπέσσυ Αργυράκη, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Μαριάννα Τόλη

1978

8η θέση με το "Τσάρλι Τσάπλιν" και την Τάνια Τσανακλίδου

1979

8η θέση με το "Σωκράτης" και την Ελπίδα

1981

8η θέση με το "Φεγγάρι Καλοκαιρινό" και τον Γιάννη Δημητρά

1987

10η θέση με το "Stop!" και τους Bang

1989

9η θέση με "Το Δικό Σου Αστέρι" και την Μαριάννα Ευστρατίου

1992

5η θέση με το "Όλου του Κόσμου η Ελπίδα" και την Κλεοπάτρα

1993

9η θέση με το "Ελλάδα, Χώρα του Φωτός" και την Καίτη Γαρμπή

2001

3η θέση με το "Die For You" και τους Antique

2004

3η θέση με το "Shake It" και τον Σάκη Ρουβά

2005

1η θέση με το "My Number One" και την Έλενα Παπαρίζου

2006

9η θέση με το "Everything" και την Άννα Βίσση

2007

7η θέση με το "Yassou Maria" και τον Σαρμπέλ

2008

3η θέση με το "Secret Combination" και την Καλομοίρα Σαράντη

2009

7η θέση με το "This Is Our Night" και τον Σάκη Ρουβά

2010

8η θέση με το "ΩΠΑ!" και τους Γιώργο Αλκαίο & Friends

2011

7η θέση με το "Watch My Dance" και τους Λούκα Γιώρκα & Stereo Mike

2013

6η θέση με το "Alcohol Is Free" και τους Koza Mostra & Αγάθωνα Ιακωβίδη

2021

10η θέση με το "Last dance" και την Στεφανία