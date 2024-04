NAIJA THANK YOU! I LOVE U DIE 🇳🇬

NO WORDS CAN JUSTIFY THE FEELING OF LOSING A FINAL. IM PROUD OF OUR TEAM, OUR NATION, OUR SPIRIT.

HEADS UP, KEEP TRYING, WE WILL SOAR AGAIN 🦅

CONGRATULATIONS CIV! #AFCON2023 pic.twitter.com/T2qRuFt568