FA Cup: Αποκλεισμός σοκ για τη Λίβερπουλ - Άνετα στους «16» Γουλβς και Άστον Βίλα [vid]

Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι φίλοι του Αγγλικού Ποδοσφαίρου την δράση της φάσης των «32» στο FA Cup, με την Πλίμουθ να «κλέβει» την παράσταση από το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Άστον Βίλα και Τότεναμ, αποκλείοντας πρόωρα την Λίβερπουλ από τη διοργάνωση!

Μπλάκμπερν - Γουλβς (0-2): Πρόκριση χωρίς ιδιαίτερο άγχος

Η Γουλβς επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί της αναμέτρησης, επικρατώντας με 2-0 της Μπλάκμπερν με δύο τέρματα στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Οι παίκτες του Βίτορ Περέιρα άνοιξαν το σκορ στο 34ο λεπτό, με τον Ζοάο Γκόμες να παίρνει την μπάλα από τον Χουάνγκ στο ύψος της περιοχής, πλασάροντας ιδανικά τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων για το 0-1.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα, ο Σεμέδο έβγαλε μια εξαιρετική κάθετη προς τον Κούνια, με τον Βραζιλιάνο να εκτελεί υποδειγματικά από πλάγια θέση διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 υπέρ των «Λύκων».

Matheus Cunha powers in to gives @Wolves their second of the day 🐺#EmiratesFACup pic.twitter.com/pbxiyjMrvS — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

Πλίμουθ - Λίβερπουλ (1-0): Οι γηπεδούχοι έκαναν την έκπληξη και «ξέραναν» τους «ρεντς»

Τι κι αν βρίσκονται στη τελευταία θέση της Τσάμπιονσιπ; Οι παίκτες της Πλίμουθ κατάφεραν να επικρατήσουν επί της Λίβερπουλ (1-0), πραγματοποιώντας την έκπληξη της σεζόν στο Κύπελλο Αγγλίας.

Ο Σλοτ παράταξε την ομάδα του με πάρα πολλές αλλαγές, με τον Τσιμίκα να παίρνει φανέλα βασικού. Στο πρώτο μέρος, οι δύο ομάδες δεν δημιούργησαν καμία αξιόλογη φάση, με την Λίβερπουλ να είναι αρκετά «χαλαρή» σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Ο Έλλιοτ έκανε τεράστιο λάθος, ο Χάρντι εκτέλεσε σωστά το πέναλτι και έδωσε το «σύνθημα» πρόκρισης για τους γηπεδούχους. Οι «ρεντς» δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην άμυνα της Πλίμουθ, αποχαιρετώντας έτσι πρόωρα τη διοργάνωση.

WOW 😱



Ryan Hardie scores from the spot to put @Argyle ahead against Liverpool 🤯



Just look at the celebrations!#EmiratesFACup pic.twitter.com/FdHSr8tcCW — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

Άστον Βίλα - Τότεναμ (2-1): Πρόκριση με πρωταγωνιστή τον Ρότζερς

Η Άστον Βίλα «τσέκαρε» το τελευταίο εισιτήριο από τα Κυριακάτικα παιχνίδια του FA Cup, επικρατώντας με 2-1 επί της Τότεναμ.

Ο Μόργκαν Ρότζερς ήταν ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, μοιράζοντας ασίστ μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ράμσει.

We're off to a flyer! ⚡️



Jacob Ramsey scores for @AVFCOfficial inside a minute 😳#EmiratesFACup pic.twitter.com/LjYdazblUZ — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

Ο 22χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός κατάφερε να βρει δίχτυα στο 64ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος την αδράνεια της άμυνας των φιλοξενούμενων.

Of course it's Morgan Rogers for @AVFCOfficial 🥶



The @England star has deserved that goal 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#EmiratesFACup pic.twitter.com/BJqOu9BE26 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 9, 2025

Το μόνο που κατάφερε η Τότεναμ ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις, με τον Τελ να σημειώνει το πρώτο του τέρμα στην Αγγλία, έπειτα από εξαιρετικό γέμισμα του Κουλουσέφσκι.