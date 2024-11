Γεωργιάδης: «Αν ψήφιζα στις εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψήφιζα Παύλο Πολάκη»

«Μου προκάλεσε μεγάλη θλίψη το σκορ που είδα. Έχει 6 μονάδες διαφορά, αν μικρύνει κι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να περάσει πρώτος ο κ. Πολάκης» είπε στο Action24 ο υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Εγώ αν ψήφιζα στις εσωκομματικές του ΣΥΡΙΖΑ, θα ψήφιζα Πολάκη».

«Εάν μου κάνουν ένα τέτοιο δώρο οι φίλοι στο ΣΥΡΙΖΑ και εκλέξουν Πρόεδρο τον Πολάκη και μάλιστα πριν τα Χριστούγεννα, τότε θα τους ευχαριστώ πραγματικά. Γιατί μετά θα δούμε νέα διάσπαση του ατόμου, γιατί προφανώς Φάμελλος και Γεροβασίλη θα θέλουν να φύγουν γιατί δεν θα μπορούν να δουν τον Πολάκη, τον οποίο μέχρι προχθές ήθελαν να τον διαγράψουν. Κάτι θα τους πει, κάτι θα του πουν και θα βριστούνε και μετά μέχρι το Πάσχα θα ζήσουμε το νέο σίριαλ των «87» κατά του Πολάκη. Αφού το πήρανε στην πλάκα, ας το πάρουν all the way, μην το κόψουν τώρα στη μέση. Εντάξει, προφανώς ο κ. Φάμελλος δεν είναι της κατηγορίας Πολάκη, είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Όμως, εγώ θέλω να παρακαλέσω όσους με συμπαθούν στον ΣΥΡΙΖΑ να μου κάνουν αυτήν τη χάρη».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είχε λόγο να καταψηφίσει τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία»

Αναφερόμενος στη διένεξη με το ΠΑΣΟΚ ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι το ν/σ για τον προσωπικό γιατρό πέρασε μόνον με τις ψήφους της ΝΔ. «Το νομοσχέδιο αυτό στον λόγο της τιμής μου δεν είχε κανέναν λόγο η αντιπολίτευση να καταψηφίσει τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία».



«Βλέπω θετικά το αίτημα για ΒΑΕ στο νοσηλευτικό προσωπικό»

Αναφερόμενος στα βαρέα και τα ανθυγιεινά στους υγειονομικούς ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι έχει μία λογική το αίτημα για ΒΑΕ στο νοσηλευτικό προσωπικό. «Οι νοσηλευτές έχουν μπει σε δύο κατηγορίες. Στον ιδιωτικό τομέα που από το 2011 και μετά έχουν βαρέα και στον δημόσιο που δεν έχουν. Αυτό είναι κάτι που το βλέπω θετικά αλλά δεν είναι μόνο απόφασή δική μου. Και είναι αυτό που είπε η κ. Διαμαντοπούλου, όχι ο κύριος Ανδρουλάκης που είπε όλοι μονομιάς στα ΒΑΕ. Αυτό θα τινάξει το ΕΣΥ στον αέρα για να γίνει ο Ανδρουλάκης πρωθυπουργός. Όχι» κατέληξε ο υπουργός.