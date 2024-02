Την ευχάριστη είδηση για χιλιάδες θαυμαστές ότι θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι δύο sold out συναυλίες των Coldplay στο ΟΑΚΑ στις 8 και 9 Ιουνίου, μοιράστηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησης στα social media με την ανασκόπηση της εβδομάδας.

Μάλιστα, με τη σειρά τους οι διοργανωτές επιβεβαίωσαν την διεξαγωγή των συναυλιών με σχετική ανακοίνωση λέγοντας ότι «οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay για τις 8 και 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν κανονικά ώστε όλοι μας να απολαύσουμε τα shows που περιμέναμε τόσο καιρό».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των διοργανωτών

«Ενημέρωση για τις συναυλίες των Coldplay:

Αγαπητοί Coldplay fans έχουμε να μοιραστούμε κάποια εκπληκτικά νέα, ο πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του ότι οι εργασίες αποκατάστασης του ΟΑΚΑ προχωρούν με πολύ γοργούς ρυθμούς, γεγονός που θα επιτρέψει την επαναλειτουργία του Ολυμπιακού Σταδίου το αργότερο στα μέσα Απριλίου.

Έτσι λοιπόν οι προγραμματισμένες συναυλίες των Coldplay για τις 8 και 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν κανονικά ώστε όλοι μας να απολαύσουμε τα shows που περιμέναμε τόσο καιρό».

Sold out εμφανίσεις

Υπενθυμίζεται ότι ανακοίνωση της συναυλίας στην Ελλάδα ξεσήκωσε ντελίριο ενθουσιασμού, ωστόσο που συνέβη ξεπέρασε κάθε προσδοκία.



Η προπώληση πήγαινε τόσο καλά που σύντομα ανακοινώθηκε και δεύτερη μέρα. Το αποτέλεσμα; Δύο καραμπινάτα sold out στο ΟΑΚΑ. Δύο back to back sold out, που καθιστούν πλέον τους Coldplay το Νο 1 συναυλιακό όνομα στην Ελλάδα.

Στα «γκάζια» οι εργασίες στο ΟΑΚΑ

Ενόψει των συναυλιών, αλλά και των αθλητικών γεγονότων που πρόκειται να φιλοξενήσει το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, οι εργασίες στο στέγαστρο Καλατράβα έχουν πάρει «φωτιά».

Μάλιστα, αισιόδοξος σχετικά με την κατάσταση στο στέγαστρο Καλατράβα εμφανίστηκε σε πρόσφατες δηλώσεις του και ο διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής, ο οποίος εκτιμά πως οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί ως το καλοκαίρι του 2024.

Ο Γενικός Συντονιστής του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών «Σπύρος Λούης», επιβεβαίωσε πως τις τελευταίες ημέρες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στο στέγαστρο και πως πρόκειται μάλιστα να εντατικοποιηθούν από την στιγμή που το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) ανακοινώσει το πόρισμα του για την ασφάλεια και στατικότητα του Σταδίου.

«Αν και ακόμα δεν έχουμε στα χέρια μας το πόρισμα του ΤΤΕ εκτιμώ πως όλα πηγαίνουν με βάση τα χρονοδιαγράμματα. Δεν χρειάζεται να αναπαραγάγουμε υπερβολική ανησυχία αλλά ούτε και υπάρχει εφησυχασμός. Εργαζόμαστε πυρετωδώς και δεν χάνουμε ούτε ώρα από το χρόνο που έχουμε στη διάθεση μας. Αυτός ήταν και ο λόγος που ήδη ξεκινήσαμε πρόδρομες εργασίες συντήρησης στα πολυκαρμπονικά πάνελ του στέγαστρου του ΟΑΚΑ», ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντίνος Χαλιωρής και συνέχισε:

«Είναι εργασίες που θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε, θα τις προβλέπει το πόρισμα του ΤΕΕ και για να μην χάνουμε χρόνο ξεκινήσαμε τις εργασίες. Γενικά, για ότι είμαστε σίγουροι πως πρέπει να γίνει θα γίνει και πολύ νωρίτερα από την έκδοση του πορίσματος».

«Όλα τα κτίρια θα έχουν φάκελο και κανονισμό»

Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως σε καθημερινή βάση εκτελούνται εργασίες και έλεγχοι στατικότητας. «Οι έλεγχοι είναι εξονυχιστικοί και σύμφωνα με τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές στατικότητας που ισχύουν σήμερα εν έτη 2024 και οι οποίοι δεν ίσχυαν την περίοδο που φτιάχτηκε το στέγαστρο και όλο το ΟΑΚΑ, δηλαδή, πριν από 20 χρόνια. Αυτό δε σημαίνει πως το στέγαστρο είναι ακατάλληλο», εξήγησε και πρόσθεσε:

«Ως υπεύθυνη διοίκηση οφείλουμε να πράξουμε τα δέοντα. Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης ξεκινήσαμε ένα τεράστιο και δύσκολο έργο. Κάναμε ολιστικές μελέτες για όλα τα κτίρια και για όλες τις εγκαταστάσεις και όχι μόνο για το στέγαστρο. Αρκεί να σας πω πως το ΟΑΚΑ είχε κανονισμό λειτουργίας μόνο για το κεντρικό στάδιο. Τώρα πλέον όλα τα κτίρια θα έχουν το φάκελο τους και τον κανονισμό τους».

Τι είπε για τις συναυλίες της σεζόν

Τέλος, ο διευθυντής του ΟΑΚΑ έκανε λόγο για τις συναυλίες του καλοκαιριού και ειδικά για τις δύο μεγάλες συναυλίες των Gold Play στις 8 και 9 Ιουνίου όπου συνολικά έχουν προπωληθεί 122.000 εισιτήρια.

«Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το πόρισμα του ΤΤΕ αλλά εκτιμώ πως τα όσα θα αναφέρει θα είμαστε σε θέση να τα υλοποιήσουμε εντός των χρονοδιαγραμμάτων. Μόλις πάρουμε το πόρισμα θα είμαι πιο συγκεκριμένος. Εκτιμώ πως οι συναυλίες θα γίνουν κανονικά. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω πως μαζί με την προβολή των ανησυχιών θα πρέπει να τοποθετήσουμε και την υπεύθυνη στάση της διοίκησης του ΟΑΚΑ η οποία από την πρώτη στιγμή ενημέρωσε τους πολίτες με αληθή στοιχεία και εκτιμήσεις που μέχρι ώρας έχουν επιβεβαιωθεί», σημείωσε και κατέληξε λέγοντας:

«Υπάρχει συνέπεια σε ότι κάνουμε και ως διοίκηση να ξέρετε πως έχουμε μεγαλύτερη αγωνία απ΄ όλους να ανοίξει και πάλι το ΟΑΚΑ. Για αυτό άλλωστε βρισκόμαστε εδώ και είμαι βέβαιος πως ο στόχος μας θα επιτευχθεί άμεσα και πάνω απ΄όλα με ασφάλεια για τους πολίτες και τους εργαζομένους».

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΟΑΚΑ

Το χρονικό που οδήγησε στο κλείσιμο

Λίγους μήνες πριν αποφασίστηκε το προσωρινό «λουκέτο» που μπήκε στο ΟΑΚΑ και το ποδηλατοδρόμιο για λόγους στατικότητας, το οποίο εξελίχθηκε σε μακράς διαρκείας τινάζοντας στον αέρα όχι μόνο το πρόγραμμα των αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων (αγώνες, συναυλίες κοκ) αλλά και το ίδιο το σχέδιο αναβάθμισης και αξιοποίησης όλου του συμπλέγματος που είχε ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο κλείσιμο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας και του Ποδηλατοδρομίου λόγω προβλημάτων στατικότητας των μεταλλικών κατασκευών Καλατράβα και των πολυκαρβονικών των Στεγάστρων των εγκαταστάσεων του ΟΑΚΑ προχώρησε από η διοίκηση του Σταδίου υιοθετώντας τις επισημάνσεις για πιθανούς κινδύνους δημόσιας ασφάλειας που αναφέρονται σε μελέτη που παραδόθηκε στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού, του ΟΑΚΑ και του ΤΑΪΠΕΔ για το έργο «Ανακαίνιση Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών».

Στη Μελέτη, μάλιστα, αναφερόταν ότι οι μεταλλικές κατασκευές του Στεγάστρου του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου δεν ανταποκρίνονται στα κανονιστικά επιτρεπόμενα επίπεδα στατικής επάρκειας. «Με βάση τα παραπάνω και με αίσθημα ευθύνης, αναστέλλεται από σήμερα κάθε αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα στο Κεντρικό Στάδιο και στο Ποδηλατοδρόμιο. Θα ακολουθήσει τάχιστα και δεύτερη Μελέτη, προκειμένου να ερευνηθούν διεξοδικότερα και να επιβεβαιωθούν ή όχι τα στοιχεία της σημερινής Μελέτης» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού Σταδίου.