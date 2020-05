Σωστή χρήση μάσκας: “Όχι, όχι, μην επιμένεις αγοράκι μου. Εγώ θα βάλω μάσκα που θα την φτιάξω μόνη μου”, λέει η Βίκυ Σταυροπούλου στο ξεκίνημα του νέου σποτ, παίρνοντας την… σκυτάλη από τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Το «Μένουμε Σπίτι» γίνεται από αύριο στο μότο «Μένουμε Ασφαλείς», καθώς η άρση των μέτρων δίνει την δυνατότητα στους περισσότερους να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους με μερικές τροποποιήσεις στην ρουτίνα μας.

Το νέο διαφημιστικό σποτ που πήρε τη θέση αυτού με τον Σπύρο Παπαδόπουλο, έχει πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Βίκυ Σταυροπούλου η οποία μας δίνει απλές οδηγίες για την κατασκευή υφασμάτινης μάσκας με απλά υλικά στο σπίτι μας, καθώς και οδηγίες για τη σωστή χρήση της. Το βίντεο έχει αναρτήσει στον λογαριασμό του στο Facebook ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Βγαίνουμε με υπευθυνότητα, #μένουμε_ασφαλείς Απλές οδηγίες για να φτιάξουμε υφασμάτινη μάσκα στο σπίτι μας. Φροντίζουμε πάντα να ακολουθούμε τις οδηγίες και στην εφαρμογή της μάσκας, και πάντα θυμόμαστε: πλένουμε τα χέρια μας συχνά και κρατάμε τις απαραίτητες αποστάσεις. Βγαίνουμε με υπευθυνότητα, #μένουμε_ασφαλείς. Gepostet von Μένουμε Ασφαλείς am Sonntag, 3. Mai 2020

Το πρώτο σποτάκι με τον Σπύρο Παπαδόπουλο

Πρωταγωνιστής στο πρώτο σποτάκι ήταν ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος καλούσε τον κόσμο να μείνει σπίτι του, να αποφεύγει τις συναθροίσεις, τις “γιαγιάδες” και τους “παππούδες” να αποφεύγουν να κρατήσουν στο σπίτι τους τα εγγόνια τους και όσους έχουν συμπτώματα να επικοινωνούν με τον γιατρό τους για οδηγίες.

“Εγώ σας τα είπα και νίπτω τας χείρας μου… πολύ σχολαστικά” κατέληγε το σποτ.

Μένουμε σπίτι🏘️για να έχουμε όλοι την υγείας μας!@YpYgGR @eody_gr #Covid_19 #μένουμε_σπίτι Δείτε το νέο βίντεο με οδηγίες προστασίας από τον κορωνοϊό pic.twitter.com/541gqWNIEE — Civil Protection GR (@GSCP_GR) March 14, 2020



