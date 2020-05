Βόλος: Ο Νίκος Χαρδαλιάς… εξοργίστηκε μετά από εικόνες που κυκλοφόρησαν από… πάρτι σε μαγαζιά τα οποία έδιναν ποτά take away. Μάλιστα, έδειξε την ενόχληση του στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό. Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφερόταν σε συνωστισμό κόσμου στον Βόλο, το βράδυ της Δευτέρας, όπου επικράτησε το αδιαχώρητο στο opening γνωστού μαγαζιού που φτιάχνει κοκτέιλ σε… take away.

Όπως αποκαλύπτουν οι φωτογραφίες που δημοσιεύει το σάιτ newspaper.gr, οι Βολιώτες αποφάσισαν να το ρίξουν έξω, αφού η επαφή με κόσμο, η νύχτα και το ποτό φαίνεται να τους έλειψαν πολύ.

Η ενημέρωση του Νίκου Χαρδαλιά

Ο Νίκος Χαρδαλιάς εμφανίστηκε ιδιαιτέρως ενοχλημένος σε όσους έχουν καφέ-μπαρ σε πόλεις και ιδιαίτερα στην περιφέρεια, που λειτουργούν «χωρίς να τηρούνται αποστάσεις και μέτρα».«Θα ήθελα να κάνω κάποιες ιδιαίτερες συστάσεις. Οι συστάσεις μας βασίζονται σε πραγματικά επιδημιολογικά δεδομένα. Η εικόνα καφέ μπαρ στις 11 το βράδυ να παίζουν μουσική στη διαπασών και να προμηθεύουν ποτά δήθεν take away, με πολίτες στοιβαγμένους, όρθιους ανά δεκάδες, μέσα και έξω, χωρίς να τηρούν τις απαραίτητες αποστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης, αν και σε μικρή κλίμακα, προσβάλλει βάναυσα όλους μας».

Είπε ότι αυτό «προκαλεί τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών στον χώρο της εστίασης». Και πρόσθεσε:«Το take away αφορά στον καφέ και επιβάλλει ότι λέει η άδεια τους. Τake away σε ποτά δεν επιτρέπεται. Άτυπα πάρτι και συγχρωτισμός απαγορεύονται». Τόνισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους ενεργοποιούνται από σήμερα προς την κατεύθυνση διαφύλαξης της δημόσιας υγείας και εφαρμογής των νόμων και γι’ αυτή την περίπτωση. Υπενθύμισε για τους παραβάτες ότι υπάρχουν πρόστιμα και επιφυλάχθηκε για περισσότερα μέτρα αν συνεχιστούν παρόμοια φαινόμενα, λέγοντας ότι «είναι κρίμα κάποιοι λίγοι να παίζουν με την υγεία των πολλών».

Επανέλαβε ότι η μετακίνηση μεταξύ νομών δεν επιτρέπεται: «Ισχύουν οι περιορισμοί για μετάβαση στα νησιά». Και κατέληξε:«Έχουμε καταφέρει πολλά αλλά δεν έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τον πόλεμο».