Πέτσας Spiegel: Την αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα προκάλεσε δημοσίευμα του Spiegel, σύμφωνα με το οποίο ένας μετανάστης σκοτώθηκε πιθανότατα από πυρά Ελλήνων στρατιωτών στην προσπάθειά του να περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα. «Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κατά την πρόσφατη κρίση στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στις αρχές Μαρτίου 2020, η τουρκική κυβέρνηση και οι τουρκικές αρχές χρησιμοποίησαν μετανάστες και πρόσφυγες, ως πιόνια σε μια προπαγάνδα «κατασκευασμένη για την τηλεόραση» εναντίον της Ελλάδας» τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Προσθέτει ότι «στην πραγματικότητα, επιδεικνύοντας απόλυτη αδιαφορία για την ανθρώπινη ζωή, την υγεία και αξιοπρέπεια αυτών των μεταναστών και προσφύγων, οι τουρκικές αρχές τούς χρησιμοποίησαν δυστυχώς «ως ανθρώπινα όπλα» για να υπονομεύσουν τα Ελληνικά σύνορα. Υπάρχουν αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι οι τουρκικές αρχές ενήργησαν κατ’ αυτό τον τρόπο, με όλα τα μέσα, από τη μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα, μέχρι την χρήση εκτοξευτήρων για ρίψη δακρυγόνων από τις τουρκικές δυνάμεις καταστολής εναντίον της ελληνικής πλευράς των συνόρων».

Η δήλωση του κ. Πέτσα στις 4 Μαρτίου 2020:

Greek Government Spokesperson @SteliosPetsas: The Turkish side creates and disperses fake news targeted against Greece. Today they created yet another such falsehood, with injured migrants and one dead supposedly by Greek fire. I categorically deny it. pic.twitter.com/ApHxJGTPEr

— Ελληνική Κυβέρνηση (@govgr) March 4, 2020