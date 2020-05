Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – που έχει αντιμετωπίσει και ο ίδιος και η οικογένειά του τον ρατσισμό, μεγαλώνοντας και ζώντας στην Ελλάδα – μέσω τον Social Media εξέφρασε τα συναισθήματά του και τόνισε ότι είναι ώρα για αλλαγή. “Αλήθεια δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια πώς νιώθω, αλλά ένα πράγμα που σίγουρα ξέρω είναι πως αρκετά με όλο αυτό. Είναι ώρα για αλλαγή”, ανέφερε.

I really don’t know how to put into words exactly how I feel, but one thing I know for sure is that enough is enough! It’s time for change! #GeorgeFloyd #AhmaudArbery

