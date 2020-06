Να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, σε σχέση με εξαγγελθείσες έρευνες στα νότια και ανατολικά της Κρήτης και των Δωδεκανήσων, κάλεσε την Τουρκία, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ, παραπέμποντας στα συμπεράσματα των υπουργών Εξωτερικών της 15ης Μαΐου. Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτημα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος τόνισε ότι «είμαστε σε στενή επαφή με τους συναδέλφους μας, τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας και επίσης της Κύπρου, προκειμένου να παρακολουθήσουμε την κατάσταση των γεωτρήσεων και καλούμε την Τουρκία να σταματήσει τη γεώτρηση στις περιοχές όπου υπάρχει ΑΟΖ ή χωρικά ύδατα της Κύπρου και της Ελλάδας». Όπως τόνισε «και σχετικά με αυτό το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχει ήδη στείλει ένα ισχυρό μήνυμα που απευθύνεται στην Τουρκία».

«Στις διαπραγματεύσεις μας με την Τουρκία, προς το παρόν υπάρχουν μόνο συνομιλίες, αυτό είναι ένα ζήτημα ύψιστης σημασίας. Ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν ότι όσο οι γεωτρήσεις συνεχίζονται, οι συνομιλίες πρέπει να διακοπούν. Αλλά νομίζω ότι ο μόνος τρόπος επίλυσης αυτού του είδους των ζητημάτων είναι να προσεγγίσουμε, να έρθουμε πιο κοντά για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε την Τουρκία να καταλάβει ότι οι καλές μας σχέσεις θα εξαρτηθούν αποφασιστικά από το σεβασμό της κυριαρχίας της Κύπρου και της Ελλάδας στα ύδατα που αμφισβητούνται», καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

