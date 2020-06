Ανησυχία επικρατεί στον ΕΟΔΥ, καθώς στη σημερινή καταγραφή των κρουσμάτων περιλαμβάνεται ένα δείγμα αγνώστου ταυτότητας και προέλευσης. Συγκεκριμένα, το τελευταίο 24ωρο κατεγράφησαν 10 νέα κρούσματα. Ωστόσο, ένα από αυτά ενώ έχει επιβεβαιωθεί δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία επικοινωνίας και κατοικίας!

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από τα 10 κρούσματα δύο εισαγόμενα από πρόσφατο ταξίδι στην Αλβανία, τρία στην Ξάνθη, από ένα σε Αττική και Καστοριά, δύο στη Ροδόπη και ένα άγνωστο.

Κανένας νέος θάνατος

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΟΔΥ στη χώρα μας κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο δέκα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 3.376, εκ των οποίων 54.9% άνδρες. Από το σύνολο των 3.376 κρουσμάτων, 754 (22.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό, 1880 (55.7%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα και τα υπόλοιπα δεν σχετίζονται, ούτε με ταξίδι, ούτε με άλλο γνωστό κρούσμα ή είναι ακόμα υπό διερεύνηση.

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 47 έτη, ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 76 έτη. Το τελευταίο 24ωρο, δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ασθενούς με COVID-19, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 191 θάνατοι. Η μέση ηλικία των ασθενών που απεβίωσαν είναι 76 έτη. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 10 (70.0% άνδρες).

Μόσιαλος: Ο ιός μεταλλάχθηκε;

Ο καθηγητής του LSE, Ηλίας Μόσιαλος, απαντά στο ερώτημα αν ο νέος κορονοϊός έχει εξασθενήσει λόγω κάποιας μετάλλαξης ή αν η πιο ήπια συμπτωματολογία των νοσούντων οφείλεται σε άλλους λόγους. Συγκεκριμένα ο καθηγητής αναφέρει:

«Πριν από λίγες εβδομάδες πολλά δημοσιεύματα στο διεθνή Τύπο αλλά και σε ελληνικές εφημερίδες, αναφέρθηκαν στους ισχυρισμούς Ιταλών γιατρών ότι ο κορωνοϊός SARS-CoV-2 εξασθενεί και υπήρχαν υπαινιγμοί γενετικών αλλαγών στον ιό. Σε ποια δεδομένα όμως βασίστηκαν αυτοί οι ισχυρισμοί;

Δυο δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες παρουσιάζουν τα δεδομένα. Στην πρώτη (‘Decreased in-hospital mortality in patients with COVID-19 pneumonia’) αναφέρονται ως κριτήριο οι εισαγωγές και οι θάνατοι στο Νοσοκομείο San Raffaele στο Μιλάνο της Ιταλίας. Τα αποτελέσματα αναλύουν πως το ποσοστό θανάτων μειώθηκε με την πάροδο του χρόνου, και πως υπήρχε και μια διαφοροποίηση αναφορικά με τις ηλικίες των ασθενών. Διάφορες πιθανές εξηγήσεις που αναφέρουν οι ερευνητές περιλαμβάνουν την καλύτερη κατανόηση της νόσου και την καλύτερη φροντίδα των ασθενών, τα μειωμένα ποσοστά της μόλυνσης της γρίπης, τα μέτρα φυσικής απόστασης και προστασίας, αλλαγές στις εκπομπές ρύπων και χαμηλότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και πιθανές γενετικές αλλαγές στον ιό.

Στη δεύτερη μελέτη (‘Lower nasopharyngeal viral load during the latest phase of COVID-19 pandemic in a Northern Italy University Hospital’), συγκρίθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μοριακών τεστ από 100 ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα που συλλέχθηκαν διαδοχικά τον Απρίλιο επίσης στο Νοσοκομείο San Raffaele, κατά τη διάρκεια της κορυφής της πανδημίας, με εκείνα 100 επιχρισμάτων που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν με τον ίδιο τρόπο, τον Μάιο. Το πιο σημαντικό μήνυμα που αναδύεται από αυτά τα αποτελέσματα είναι ότι τα θετικά επιχρίσματα που συλλέχθηκαν του Μαΐου χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο ιικό φορτίο σε σύγκριση με εκείνα του Απριλίου».