Το ερώτημα που τέθηκε

«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup της 25.06.2015 και αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή τους;

Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο «Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους»). Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΟΧΙ. Όσοι από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ/ΝΑΙ».

Το πολιτικό κλίμα της εποχής

Εκτός από τις αντιδράσεις στον εξωτερικό, έντονο ήταν και το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα. Τα κόμματα που ήδη είχαν κυβερνήσει ήταν με το ΝΑΙ για την χωρίς όρους αποδοχή των όρων του προγράμματος που πρότεινε η Τροικα, με βασικό επιχείρημα του ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης, κάτι που αργότερα, μετά από όσα αποκαλύφθηκαν για τις παρασκηνιακές κινήσεις του Βολφγκαντ Σοιμπλε και το BREXIT φαίνεται ότι δεν απείχε πολύ από το να πραγματοποιηθεί.

Δυστυχώς τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα δεν στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, παρουσιάζοντας με μονομέρεια την προτίμηση τους προς το ΝΑΙ, αντί να κρατούν αντικειμενική στάση υπερπροβάλλοντας μέχρι τελευταία στιγμή δημοσκοπήσεις που παρουσίαζαν προβάδισμα στην έγκριση του προγράμματος ή στην καλύτερη περίπτωση μικρή διαφορά, με ταυτόχρονο αποκλεισμό των αντίθετων απόψεων. Αυτό είχε τελικά τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτό που θα προσδοκούσαν οι υπέρμαχοι του ΝΑΙ καθώς προκάλεσε δυσαρέσκεια στην κοινή γνώμη πριν τις εκλογές ενώ έριξε σε μεγάλη ανυποληψία το ήδη χτυπημένο από την κρίση κλάδο της ενημέρωσης των συστημικών, όπως αποκαλούμε, μέσων.

Η απόρριψη των εκβιασμών που τέθηκαν υπήρξε μαζική. Το 61,31% τοποθετήθηκε ξεκάθαρα υπέρ του ΟΧΙ. Άλλωστε, η συγκέντρωση της 3 Ιουλίου στο Σύνταγμα είχε προαναγγείλει τι θα συνέβαινε στις κάλπες. Μια τεράστια συγκέντρωση, από τις μεγαλύτερες της Μεταπολίτευσης καθόρισε το αποτέλεσμα της 5ης Ιουλίου.

Το δημοψήφισμα

Στις 5 Ιουλίου το δημοψήφισμα πραγματοποιείται κανονικά και τα τελικά αποτελέσματα της Επικράτειας δείχνουν συντριπτική επικράτηση του «ΟΧΙ». Η πλατεία Συντάγματος σείεται. Οι εικόνες από τα πανηγύρια των οπαδών του «Όχι» κάνουν το γύρο του κόσμου. Οι συσχετισμοί στην Ευρώπη και κυρίως η Γερμανία δεν ήταν διατεθειμένοι να αποδεχθούν τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος κι έτσι η διαπραγμάτευση που ακολούθησε ξέφυγε από τα οικονομικά πλαίσια, με τον Σόιμπλε και τους συμμάχους να μεθοδεύουν την καταστροφή της Ελλάδας, όπως αποκάλυψαν οι ίδιοι πρωταγωνιστές τα επόμενα χρόνια, με όποιο κόστος. Ο Γερμανός υπουργός αποκάλυψε στις 22 Μαρτίου 2019 ότι επειδή δεν έγινε αποδεκτό το σχέδιό του για προσωρινό Grexit, έφτασε στα όρια της παραίτησης από την κυβέρνηση της Μέρκελ. «Το πρωί που ελήφθη η απόφαση, η Μέρκελ μου είπε: ‘Θα συνεχίσεις;’ Αλλά αυτή ήταν μία από τις περιπτώσεις που ήμασταν πολύ κοντά στην παραίτησή μου» ομολόγησε χαρακτηριστικά ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Απρόσμενος σύμμαχος για την Ελλάδα, ήταν η Γαλλία, η οποία αν περνούσε το σχέδιο του Γερμανικού Grexit θα ήταν σε μειονεκτική θέση κι έτσι μεσολάβησε ώστε να δοθεί ένα νέο πρόγραμμα, πιο ήπιο στην χώρα μας, που αν δεν ήταν στα απόλυτα πλαίσια του ΟΧΙ, απείχε πολύ από το ΝΑΙ χωρίς όρους. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι με τον νέο πρόγραμμα συμφωνήθηκε 0% σε μέτρα λιτότητας το 2015, 0,5% για το 2016 και 1,0% για το 2017. Δηλαδή για την τριετία 2015-2018 το σύνολο των μέτρων ήταν €7 δισ στα 3χρόνια, σε αντίθεση με τα €65 δισ των προγραμμάτων 2010-2015 με επιπρόσθετα θετικά μέτρα €3,85 δισ, όπως υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων, προγράμματα για ανέργους, έκτακτα επιδόμοτα, σχολικά γεύματα κ.α.

Σύνταγμα 3 Ιουλίου 2015 Δημοψήφισμα του ΟΧΙ Σύνταγμα 3 Ιουλίου 2015 Δημοψήφισμα του ΟΧΙ Gepostet von Αυγερινός Χατζηχρυσός am Freitag, 3. Juli 2020

Η επόμενη μέρα

Οι εξελίξεις την επόμενη μέρα του Δημοψηφίσματος ήταν καταιγιστικές. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ανακοίνωσε την παραίτηση του από την ηγεσία του κόμματος παραχωρώντας τη θέση του στον Ευάγγελο Μεϊμαράκη ως μεταβατικό πρόεδρο. Η Καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ δήλωνε ότι το αποτέλεσμα ήταν απογοητευτικό καθώς ο ελληνικός λαός δεν δέχτηκε να συμπορευτεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ο Υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε δήλωσε ότι είναι επιλογή των Ελλήνων να μην θέλουν να συνεχίσουν εντός Ευρωζώνης. Τις πρώτες πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, ο υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης υπέβαλε την παραίτηση του μετά από συνάντηση με τον πρωθυπουργό, κίνηση η οποία θεωρήθηκε πως απέβλεπε στη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους πιστωτές. Στις 17 Ιουλίου και μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις επήλθε συμβιβασμός μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπεγράφη ουσιαστικά τρίτο μνημόνιο.

Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 το νέο πρόγραμμα τέθηκε στην έγκριση του Ελληνικού λαού, με την λαϊκή ετυμηγορία να ανανεώνει την εμπιστοσύνη του στην συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που τελικά οδήγησε στην τελική έξοδο από τα μνημόνια το καλοκαίρι του 2018.