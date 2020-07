«Μαζί με την Εθνική Φρουρά, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, δηλαδή οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδος είναι ικανές να επιτελέσουν αυτό το οποίο έχουν στην άκρη του μυαλού τους οι Έλληνες χωρίς να χρειάζεται να το πούμε», δήλωσε από την Κύπρο ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

Ο στρατηγός Φλώρος, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο για τις αντικατοχικές εκδηλώσεις, έγινε το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου δεκτός από τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ δώρισε στον Μακαριότατο Κύπρου το έμβλημα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ‘Αμυνας, το οποίο αποτελείται από μία περικεφαλαία της αρχαιότητας, μία άγκυρα πλοίου και ένα ζευγάρι φτερά, συμβολίζοντας τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του, εξέφρασε την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ έστειλε σαφές μήνυμα με αποδέκτη την Τουρκία: «Διαχωρίζονται οι τρεις διαστάσεις: Ξηρά, θάλλασα και αέρας, στις οποίες φιλοδοξούμε να κυριαρχήσουμε αν και όποτε απαιτηθεί. Ευχόμεθα να μην απαιτηθεί, διότι οι Τούρκοι είναι ορθολογικοί και σκέφτονται καλά και η προετοιμασία μας και η προς πόλεμο προπαρασκευή αποτελεί το εχέγγυο της μη πραγματοποίησης πολέμου. Και αυτό προσπαθούμε», δήλωσε.

Ο κ. Φλώρος πραγματοποίησε την επίσκεψη στην Αρχιεπισκοπή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΕΦ αντιστράτηγο Δημόκριτο Ζερβάκη και άλλους αξιωματούχους, ενώ λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στην Αθήνα.

Να τερματίσει στους σχεδιασμούς της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο καλεί την Άγκυρα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, με αφορμή τη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες ανοικτά του Καστελόριζου. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μέσω εκπροσώπου του που απάντησε σε ερώτηση ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, κάλεσε την Τουρκία να απέχει από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σημειώνεται ότι το πρώτο μέρος της δήλωσης είναι αρνητικό για τη χώρα μας, καθώς γίνεται λόγος για «αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ είναι θετικό το δεύτερο σκέλος που καλεί την Τουρκία να απέχει από ενέργειες που θα προκαλέσουν εντάσεις.

The United States is aware that Turkey has issued a NAVTEX for research in disputed waters in the Eastern Mediterranean. We urge Turkish authorities to halt any plans for operations and to avoid steps that raise tensions in the region per @StateDept

