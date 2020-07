Εντυπωσιακές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, κατά την άφιξη του Endurance, ενός από τα μεγαλύτερα μεταγωγικά πλοία του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Παναγιωτόπουλου, και του Αμερικανού πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ. Το αμερικανικό πλοίο μεταφέρει δυνάμεις για την ΝΑΤΟϊκή αποστολή της επιχείρησης Atlantic Resolve. Το Endurance μεταφέρει συνολικά 2.000 πεζοναύτες, περισσότερα από 1.800 οχήματα, τέσσερα ελικόπτερα Σινούκ, 25 ελικόπτερα Απάτσι και 50 ελικόπτερα Blach Hawk.

Οι αμερικανικές δυνάμεις που ξεκίνησαν από το Κεντάκι των ΗΠΑ θα μεταφερθούν σταδιακά στη Ρουμανία όπου θα διεξαχθεί άσκηση του ΝΑΤΟ, στην Γερμανία, στο Στεφανοβίκειο στο Βόλο, στην Λετονία, την Πολωνία και την Τουρκία. Το AR Endurance απέπλευσε πριν από μια εβδομάδα από λιμάνι της Γαλλίας και έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Έχει ναυπηγηθεί το 1996, μήκος 264,5 μέτρα, πλάτος 32,2 μέτρα και βύθισμα 7,4 μέτρα, ενώ η χωρητικότητά του φτάνει τους 48.988 t DWT. Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κατέπλευσε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και δεύτερο αμερικανικό πλοίο για εργασίες συντήρησης. Πρόκειται για το USNS YUMA, που ανήκει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και είναι πανομοιότυπο με το «Carson City», που είχε καταπλεύσει πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο στην περιοχή.

On July 22, discharge of U.S. 🇺🇸 @101CAB‘s remaining helicopters and equipment has been conducted at the Port of Alexandroupolis, Greece 🇬🇷. The 101st Combat Aviation Brigade is deployed for nine months as a Regionally Allocated Force in support of Operation #AtlanticResolve. pic.twitter.com/NOhLNYpnqx — Baltic Security (@balt_security) July 22, 2020

Τα 🇺🇸 πλοία Endurance και Yuma στην #Αλεξανδρούπολη μεταφέρουν στρατιώτες και υλικά. Ήδη έχουν ξεφορτωθεί τα πρώτα ελικόπτερα. pic.twitter.com/HZKDo5eLNF — cosmostatus (@cosmostatus_) July 22, 2020



Από την πλευρά του, ο Τζέφρι Πάιατ δήλωσε χαρούμενος που επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη και πρόσθεσε σε σχετική ανάρτησή του στο twitter:«Αυτή είναι η πέμπτη μου επίσκεψη, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο Αμερικανό πρέσβη στην Ελλάδα, η οποία υπογραμμίζει το στρατηγικό ρόλο της πόλης αυτής ως ζωτικού περιφερειακού, ενεργειακού, μεταγωγικού και εμπορικού κόμβου για την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

Delighted to return to #Alexandroupoli. This is my fifth visit, more than any other U.S. Ambassador to Greece, which underlines this city’s strategic role as a regional energy, transportation, and commercial hub vital to European stability and security. pic.twitter.com/STWbt96vFk — Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 23, 2020

Πάιατ: Το Καστελόριζο έχει την ίδια υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα ΑΟΖ

Σε ιστορικό υψηλό βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας και θα συνεχίσουν να προχωρούν μπροστά προς όφελος τόσο των δύο χωρών όσο και της ευρύτερης περιοχής, τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 150 χρόνια του λιμένα αλλά και την υποδοχή και προώθηση αμερικανικών δυνάμεων στη Ρουμανία, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «Atlantic Resolve 2020». Προσωπικό και μέσα της αμερικανικής 101ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας έφτασαν το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με το μεταγωγικό ARC Endurance. Πρόκειται για ένα πλοίο RoRo, που επιχειρεί με τη Στρατιωτική Διοίκηση Μεταφορών (Military Sealift Command – MSC) και μετέφερε άνδρες της ταξιαρχίας και υλικό (14 ελικόπτερα UH-60 και HH-60 Black Hawk και περίπου 250 κομμάτια υποστηρικτικού υλικού), που θα προωθηθούν στη Ρουμανία προκειμένου να συμμετάσχουν στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση.

«Καθώς εορτάζουμε την 150η επέτειο από το άνοιγμα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, αυτή η επίσκεψη καταδεικνύει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και προωθεί τους κοινούς στόχους άμυνας και ασφάλειας που έχουν κατοχυρώσει οι χώρες μας μέσω του διμερούς στρατηγικού διαλόγου και της επικαιροποιημένης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας», σημείωσε ο κ. Πάιατ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του λιμένα Αλεξανδρούπολης που θα πραγματοποιηθεί συνδυασμένη μεταφορά πλοίου- τρένου στο νότιο μέρος του νέου terminal.

Ο κ. Πάιατ ευχαρίστησε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, όπως επίσης τις τοπικές αρχές καθώς και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) αλλά και τη διοίκηση του λιμανιού και την τοπική κοινωνία για τη στήριξη και τη φιλοξενία που επέδειξαν προς τους στρατιώτες της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και της «21 Theater Sustainment Command», στο πλαίσιο αυτής της μετακίνησης, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι εξ αυτών θα επιστρέψουν το προσεχές φθινόπωρο για χειμερινή εκπαίδευση στο Στεφανοβίκειο.

«Αυτή η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη και η επιστροφή το φθινόπωρο της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας για χειμερινή εκπαίδευση στην Κεντρική Ελλάδα, είναι απόδειξη της δέσμευσής μας στη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας. Δουλεύοντας από κοινού, η δέσμευσή μας αυτή ωφελεί την Ελλάδα, εμβαθύνει τις διμερείς μας σχέσεις και ενισχύει τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.

Κεντρικό σημείο των κοινών διμερών στόχων η Αλεξανδρούπολη

Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε ακόμη τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης στην ανάπτυξη των κοινών στόχων ΗΠΑ και Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας. «Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να συνεργαστούν στενά σε αυτό το τμήμα της ελληνικής επικράτειας για την ενίσχυση της ικανότητάς μας να παρέχουμε ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη των ενεργειακών και λιμενικών υποδομών», τόνισε.

Σημείωσε, δε, ότι από την έναρξη ακόμη της θητείας του στην Ελλάδα, η Αλεξανδρούπολη ήταν ένα κρίσιμο μέρος των δραστηριοτήτων υποστήριξης της επιχείρησης Atlantic Resolve και υπενθύμισε τη συμβολή της ανέλκυσης του ναυαγίου της βυθοκόρου “Όλγα” στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του λιμανιού. «Τον Σεπτέμβριο του 2019, επισκέφτηκα το λιμάνι με τον υπουργό κ. Παναγιωτόπουλο για να σηματοδοτήσω την ολοκλήρωση ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε από τον Στρατό των ΗΠΑ, ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων για την απομάκρυνση της βυθοκόρου Όλγα. Η απομάκρυνση βελτίωσε την πρόσβαση και την ευελιξία σε ό,τι αφορά τις εμπορικές και στρατιωτικές κινήσεις. Συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας και θα επεκτείνει την ικανότητα του λιμανιού να υποστηρίζει τις στρατιωτικές δραστηριότητες σε διμερές επίπεδο και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και να ενισχύσει την ελκυστικότητά του για εμπορικές επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες», τόνισε ο κ. Πάιατ. Υπογράμμισε, δε, ότι η μεταφορά της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας με το Endurance, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από τις Ηνωμένες Πολιτείες «είναι ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο που σηματοδοτεί τη σημασία αυτού του λιμένα» και είναι επίσης «η πρώτη χρήση του λιμένα από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μεταφόρτωση εξοπλισμού μετά την απομάκρυνση της βυθοκόρου Όλγα. Και δεν θα είναι το τελευταίο».

Επιβεβαίωση ενδιαφέροντος της Black Summit για Αλεξανδρούπολη- Καβάλα

Ο Αμερικανός πρέσβης επαναβεβαίωσε επίσης το ενδιαφέρον του αμερικανικού επενδυτικού ταμείου Black Summit για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας αλλά και τις διαβουλεύσεις για πιθανή χρηματοδότηση από την αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία αναπτυξιακής χρηματοδότησης DFC (Development Finance Corporation).

«Χαιρετίζω τον διαγωνισμό που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή για την ιδιωτικοποίηση και των δύο λιμένων. Η αμερικανική πρεσβεία εργάζεται εντατικά για να ενθαρρύνει τις αμερικανικές επενδύσεις στην Αλεξανδρούπολη και το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Black Summit δημιουργεί μια ισχυρή κοινοπραξία που περιλαμβάνει επενδυτές των ΗΠΑ, Έλληνες συμμετέχοντες και έναν ευρωπαϊκό λιμενικό φορέα με περιφερειακή εμπειρία ώστε να υποβάλει προσφορές για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. Η Black Summit βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με την αμερικανική αναπτυξιακή εταιρεία χρηματοδότησης για πιθανή χρηματοδότηση του έργου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ, χαρακτηρίζοντας «στρατηγική προτεραιότητα» τα δυο λιμάνια (Αλεξανδρούπολη και Καβάλα). Αναφέρθηκε ακόμη στις προοπτικές ανάπτυξης της Αλεξανδρούπολης ως έναν σημαντικό περιφερειακό κόμβο ενέργειας, με έργα όπως ο FSRU, αλλά και στη γεωστρατηγική θέση της ακριτικής πόλης.

ΚΚΕ: «Πεδίο βολής φτηνό» αμερικανικών στρατευμάτων

«Την ώρα που οι ΗΠΑ προκλητικά μιλάνε για “αμφισβητούμενα ύδατα” στον χώρο της τουρκικής navtex, η Αλεξανδρούπολη μετατρέπεται σε “πεδίο βολής φτηνό” αμερικάνικων στρατευμάτων -“εκπαιδευμένων, θανατηφόρων και με κίνητρο”, όπως δήλωσε ο διοικητής τους- με την εποπτεία της ελληνικής κυβέρνησης και του Αμερικανού πρέσβη», επισημαίνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, μετέτρεψαν όλη τη χώρα σε αμερικάνικη βάση, στο όνομα της δήθεν “προστασίας από την Τουρκία”, για να εισπράττουν εκ μέρους των ΗΠΑ δηλώσεις – εκτροφεία της τουρκικής προκλητικότητας και γκριζαρίσματος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας», προσθέτει το ΚΚΕ. «Εδώ και τώρα να δυναμώσει η πάλη του ελληνικού λαού για: Απεμπλοκή της χώρας από τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις. Να κλείσουν τώρα οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις. Καμία αλλαγή συνόρων, καμία απεμπόληση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας», καταλήγει το σχόλιο του ΚΚΕ.