Με ανάρτησή του στο Twitter, στα αγγλικά, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης εκφράζει την συμπαράστασή του στο λαό του Λιβάνου, για την τραγωδία στη Βηρυτό με τη φονική έκρηξη και σημειώνει ότι «η Ελλάδα είναι έτοιμη να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί». «Εκ μέρους του ελληνικού λαού, θέλω να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον λαό του Λιβάνου, ειδικά στις οικογένειες που υπέστησαν απώλειες, και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις μας είναι μαζί σας» αναφέρει.

On behalf of the Greek people, I want to express my deepest condolences to the people of Lebanon, especially to the families who have suffered losses, and wish a speedy recovery to the wounded. Our thoughts are with you. Greece stands ready to provide any assistance needed. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 4, 2020



«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει με όλα τα διαθέσιμα μέσα τις Αρχές του Λιβάνου για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φονικής έκρηξης στη Βηρυτό», τονίζει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην ίδια ανάρτηση, ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει πως «παρακολουθούμε την εξέλιξη και έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας εκφράζοντας την ετοιμότητά μας».

#Greece🇬🇷 stands ready to assist with all available means #Lebanon🇱🇧 authorities in addressing consequences of the deadly explosion in #Beirut – We closely follow the situation and @GSCP_GR has already contacted EU DG Echo @eu_echo expressing readiness — Νίκος Γ. Χαρδαλιάς (@nhardalias) August 4, 2020

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο NNA του Λιβάνου, η έκρηξη είναι μία και οφείλεται σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αποθήκη σταριού στο λιμάνι, επεκτάθηκε σε κατάστημα πυροτεχνημάτων προκαλώντας ανάφλεξη. Υπάρχουν αναφορές για πολλούς τραυματίες, με δεκάδες ασθενοφόρα να κατευθύνονται στην περιοχή, ενώ έχουν διαπιστωθεί εκτεταμένες ζημιές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Το υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι υπάρχει «πολύ μεγάλος αριθμός τραυματιών» και εκτεταμένες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι LBC TV.

Ο Αμπούντ είπε ότι έχει χαθεί η επικοινωνία με μια ομάδα πυροσβεστών που είχε σπεύσει στο σημείο της καταστροφής. «Μια ομάδα 10 ανθρώπων έφτασε στο σημείο. Αυτό που συνέβη είναι παρόμοιο με αυτό που έγινε στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι. Έφτασαν εκεί και εξαφανίστηκαν. Είναι εθνική καταστροφή για τον Λίβανο. Δεν ξέρουμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό», πρόσθεσε.

Περισσότερες από 30 ομάδες διασωστών βοηθούν τους τραυματίες, μετέδωσε το πρακτορείο NNA, επικαλούμενο πηγές του Ερυθρού Σταυρού. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 17.11, τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας). Είχε προηγηθεί μια μικρότερης ισχύος και πέντε λεπτά αργότερα αναδύθηκε μαύρος και λευκός καπνός. Μετά την έκρηξη, μια στήλη κόκκινου καπνού υψώθηκε στον ουρανό. «Αισθάνθηκα σαν να γινόταν σεισμός και μετά, ακολούθησε η τεράστια ανάφλεξη και τα τζάμια έσπασαν.

Ήταν πιο ισχυρή έκρηξη από εκείνη που σκότωσε τον (πρώην πρωθυπουργό) Ραφίκ Χαρίρι το 2005», είπε μια Λιβανέζα κάτοικος στο κέντρο της πόλης. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας του Λιβάνου διαβεβαίωσε ότι οι εκρήξεις έγιναν σε μια περιοχή όπου φυλάσσονται άκρως εκρηκτικές ουσίες, όχι όμως εκρηκτικές ύλες.

Όπως αναφέρεται από διεθνή μέσα, η δεύτερη έκρηξη έγινε κοντά στην κατοικία του γιου του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου, Χαρίρι, ο οποίος είχε δολοφονηθεί από έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο, η αποδόθηκε στη Χεζμπολά. Η απόφαση του δικαστηρίου κατά των τεσσάρων κατηγορουμένων αναμένεται εντός της εβδομάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως μεταξύ των κτιρίων που υπέστησαν ζημίες και τα γραφεία της εφημερίδας Daily Star.

Τι λέει αυτόπτης μάρτυρας

«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Έγινε αισθητή μέχρι την Κύπρο

Η έκρηξη στη Βυρηττό ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε μέχρι την Κύπρο όπως μεταδίδει το sigmalive. Τα μέσα ενημέρωσης στο Λίβανο έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα. Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί τι προκάλεσε τις εκρήξεις.

«Τα κτίρια τρέμουν», έγραψε στο Twitter ένας κάτοικος της πόλης, προσθέτοντας ότι «έσπασαν όλα τα τζάμια» του διαμερίσματός του.

Παράκληση όπως όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ή την πρεσβεία της Κύπρου στο Λίβανο, απευθύνει ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει: «Όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ στο τηλ. 99660129 ή με την πρεσβεία μας στο Λίβανο στο τηλ. +9613572139, για σκοπούς άμεσης συνδρομής ή σε περίπτωση ανάγκης».

Ο εκκωφαντικός θόρυβος ακούστηκε σε πολλούς τομείς της πρωτεύουσας. Τζάμια καταστημάτων και σπιτιών έσπασαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι κατέρρευσαν μπαλκόνια.