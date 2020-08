Σε μια ιδιαίτερα τεταμένη περίοδο λόγω των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, και με τον Ταγίπ Ερντογάν να ρίχνει «λάδι στη φωτιά», ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, προανήγγειλε την άφιξη στη χώρα μας του γιγαντιαίου πλοίου του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού USS Hershel “Woody” Williams. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες μετά την κοινή ναυτική άσκηση Ελλάδας – Γαλλίας στην περιοχή της παράνομης τουρκικής NAVTEX. Πρόκειται για υπερσύγχρονο ελικοπτεροφόρο, το οποίο μπήκε στον στόλο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού μόλις τον περασμένο Μάρτιο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Νάπολη της Ιταλίας, πραγματοποιώντας τον παρθενικό του πλου, ως μέλος του 6ου στόλου.

«Θα τα πούμε σύντομα στην Ελλάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του 6ου αμερικανικού στόλου το USS Hershel “Woody” Williams είναι πλοίο μήκους 230 μέτρων, διαθέτει κατάστρωμα 4.830 τετραγωνικών μέτρων, με τέσσερις βάσεις απογείωσης. Το πλήρωμά το αποτελείται από άνδρες του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, πεζοναύτες και από πολιτικό προσωπικό. Σύμφωνα με ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του 6ου στόλου στο Twitter, το πλοίο θα υποστηρίξει δραστηριότητες και ασκήσεις σε Αφρική και Ευρώπη.

See you soon in Greece #USSHershelWoodyWilliams https://t.co/fvqSt448Vk

BREAKING: @USNavy 🇺🇸#USSHershelWoodyWilliams #ESB4 arrived in port #Naples, 🇮🇹 #Italy!

Its crew consists of #USNavy #Sailors, @USMC #Marines & @MSCSealift civilian mariners that will support operations & exercises throughout #Africa & #Europe! pic.twitter.com/Kv6JersG8n

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) August 13, 2020