Άμεση αντίδραση της Αθήνας για τη νέα παράνομη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες του ερευνητικού – σεισμογραφικού σκάφους Orus Reis, από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 έως και την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου 2020. Με μια νέα οδηγία προς ναυτιλλομένους (Navtex) που εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, η Αθήνα έρχεται να ακυρώσει τη Navtex που είχαν εκδώσει από το πρωί της ίδιας ημέρας οι τουρκικές Αρχές, διά της οποία παρατείνεται η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Oruc Reis.

Η έκδοση της αντι-Navtex συνιστά πάγια τακτική που εφαρμόζεται, όταν η τουρκική πλευρά προβαίνει σε τέτοιου είδους κινήσεις. Ειδικότερα, με αναγγελία που εξέδωσε ο σταθμός Ηρακλείου της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σημειώνεται από τη μία πως η τουρκική Navtex έχει εκδοθεί σε περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας (σε περιοχή που έχουν αρμοδιότητα οι σταθμοί της Ελληνικής Υδρογραφικής Υπηρεσίας) και από την άλλη πως αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Και για ακόμη μία φορά καλεί τους ναυτιλλομένους να αγνοήσουν την τουρκική Navtex.

Το κείμενο της ελληνικής αντι-Navtex στα αγγλικά όπως εκδόθηκε από το σταθμό Ηρακλείου:

ZCZC HA79

271150 AUG 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 502/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA54-1085/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 012059 UTC SEP 20.

NNNN

Διπλωματικές πηγές

«Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι», ανέφεραν δηκτικά διπλωματικές πηγές. «Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά», πρόσθεσαν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι οι Τούρκοι, με την έκδοση νέας NAVTEX, έδωσαν παράταση στον πλου του Oruc Reis. Η πρώτη NAVTEX που εξέδωσαν οι Τούρκοι έληγε τα μεσάνυχτα της Κυριακής και είχε πάρει παράταση έως την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020. Πριν εκπνεύσει οι Τούρκοι εξέδωσαν και πάλι NAVTEX έως την 1η Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας αυτή τη φορά διαφορετική περιοχή, η οποία όμως περιλαμβάνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα.



Οι συντεταγμένες που έχουν δώσει για τη νέα NAVTEX:

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20 (Antalya) (Yayınlanma: 27-08-2020 13:34)

SEYHİDDA DENİZCİLERE BİLDİRİ NUMARASI : 1085/20

AKDENİZ

1.SİSMİK ÇALIŞMALAR, R/V ORUÇ REİS, ATAMAN VE CENGİZHAN İSİMLİ GEMİLER İLE 27 AĞU-01 EYL 20 TARİHLERİ ARASINDA AŞAĞIDAKİ SAHADA YAPILACAKTIR.

33 55.00 K – 027 59.77 D

34 12.28 K – 028 00.12 D

35 12.12 K – 030 22.15 D

34 58.25 K – 030 31.50 D

34 18.58 K – 028 55.57 D

6 DENİZ MİLİ AÇIK GEÇİLMESİ.

2. BU BİLDİRİ 01 EYL 20 SAAT 2059Z’DA YÜRÜRLÜLÜKTEN KALDIRILACAKTIR.

Δείτε σε χάρτη την περιοχή που δέσμευσε η Τουρκία με τη νέα NAVTEX:

Παράλληλα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu έδωσε στη δημοσιότητα νέο βίντεο στο οποίο φαίνεται το Oruc Reis συνοδευόμενο από τον τουρκικό στολίσκο να πλέει στην Ανατολική Μεσόγειο, με το πρακτορείο να σχολιάζει ότι «συνεχίζει την πορεία του».

Oruç Reis Gemisi görevine devam ediyor pic.twitter.com/4LCN1fY9lj — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) August 27, 2020

Ακόμα μια Navtex

Σημειώνεται ότι το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου 2020, η Τουρκία είχε εκδώσει ακόμα μια Navtex για την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, από τον σταθμό της Αττάλειας. Με τη νέα Navtex το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα πραγματοποιηθεί άσκηση με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο από 1 έως 2 Σεπτεμβρίου. H άσκηση θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Μερσίνας, στα βόρεια της Κύπρου.

Τούρκος υπουργός Άμυνας



Στη ρητορική Ερντογάν κινήθηκε σε συνέντευξή του στο «Anadolu» την Πέμπτη 27 Αυγούστου ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, σημειώνοντας πως η Τουρκία έχει δίκιο και είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. «Έχουμε δίκιο και είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο κ. Ακάρ τόνισε πως «η επέκταση των χωρικών υδάτων από την Ελλάδα είναι παράλογη», ενώ διεμήνυσε ότι θα ήταν παράλογο να προσπαθήσει κανείς να εμποδίσει τον τουρκικό στρατό. Όσον αφορά, δε, στις ναυτικές ασκήσεις, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας διευκρίνισε: «Θα συνεχιστούν οι NAVTEX μέχρι να τελειώσουν οι έρευνες». «Ούτε μία σταγόνα νερού δεν θα παραχωρήσουμε», είπε σε έντονο ύφος ενώ προειδοποίησε πως «οποιαδήποτε παρενόχληση κατά των συμφερόντων μας θα έχει τίμημα». Τέλος, σχολιάζοντας τις κινήσεις της Ελλάδας, ο κ. Ακάρ ανέφερε ότι «από τη μία μιλά για διάλογο και συνεργασία και από την άλλη ανακοινώνει NAVTEX». Διαβάστε

Yeni Safak: Το Oruc Reis ίσως φτάσει στο Καστελόριζο

Οι προκλήσεις δεν σταματούν εκεί. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η τουρκική εφημερίδα, Yeni Safak, το Oruc Reis αναμένεται να διευρύνει τις έρευνές του. Δεν αποκλείουν μάλιστα, το τουρκικό πλοίο να φτάσει και κοντά στο… Καστελλόριζο και δυτικά της Ρόδου!