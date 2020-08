Τέσσερα αεροσκάφη F-16 Block 52+ συνόδευσαν ένα αμερικανικό στρατηγικό βομβαρδιστικό τύπου Β-52, χθες Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της δραστηριότητας ALLIED SKY, «επιδεικνύοντας τους ισχυρούς συμμαχικούς δεσμούς των κρατών μελών του ΝΑΤΟ», όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΕΘΑ. Ειδικότερα, τα ελληνικά μαχητικά συνόδευσαν το αμερικανικό Β-52, πραγματοποιώντας πτήση εντός των FIR Αθηνών, ξεκινώντας την αποστολή τους νότια της Χίου και πετώντας άνωθεν των Κυκλάδων, της Πελοποννήσου, των Επτανήσων, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας, της Εύβοιας, των Σποράδων και της Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αεροπορικής αστυνόμευσης της χώρας μας με τα Σκόπια, τα ελληνικά αεροσκάφη συνόδευσαν το αμερικανικό βομβαρδιστικό και κατά τη διάρκεια της πτήσης του στο FIR της γείτονος χώρας, καταλήγει το ΓΕΕΘΑ στην ανακοίνωσή του.

Σχεδιάσθηκε πάνω σε μια χαρτοπετσέτα τρία χρόνια μετά το τέλος του B΄ Παγκοσμίου Πολέμου και από τότε το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο του πυρηνικού ολέθρου. Στο κόκπιτ υπάρχουν ακόμη τα παραπετάσματα που προορίζονται για την προστασία του πληρώματος από την λάμψη μιας πυρηνικής έκρηξης καθώς μέχρι την έλευση των διηπειρωτικών πυράυλων ICBM ήταν ο μόνος τρόπος επίθεσης κατά του εδάφους της τότε σοβιετικής ένωσης.

Πενήντα έξι χρόνια από τότε που το τελευταίο B-52 βγήκε από την γραμμή παραγωγής της Boeing το Stratofortress παραμένει το ενεργό και μάλιστα μετά τους αλεπάλληλους εκσυγχρωνισμούς αναλαμβάνει και συμβατικές αποστολές. Παρά την ηλικία του, παραμένει στην πρώτη γραμμή, έτοιμος ανά πάσα στιγμή και όπως φαίνεται η USAF δεν σκοπεύει να το αποχωριστεί τουλάχιστον μέχρι το 2044.

Δύο B-1B Lancer από την αεροπορική βάση Ellsworth, στη Νότια Ντακότα, είχαν διεξάγει αποστολή μεγάλης εμβέλειας για λογαριασμό της Bomber Task Force σε όλη την Ευρώπη και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στις 29 Μαΐου 2020. Ήταν η πρώτη αποστολή Bomber Task Force στην οποία συνεργάστηκαν ουκρανικά Su-27 Flanker και MiG-29 Fulcrum.Η πτήση περιλάμβανε επίσης εκπαίδευση συνεργασίας και διαλειτουργικότητας με Πολωνικά F-16 και MiG-29 και Ρουμανικά F-16 και MiG-21 στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Επιπλέον, τα B-1 συνεργάστηκαν με ελληνικά F-16, που εκτελούσαν αποστολή air policing, πετώντας πάνω από τη πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, χωρίς δυστυχώς να έχει δημοσιοποιηθεί κάποια φωτογραφία από την κοινή πτήση.

