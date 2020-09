Η παρουσία τούρκων δημοσιογράφων στο Καστελλόριζο – νωρίτερα πέρασαν και από τη Ρόδο – πυροδοτεί εντάσεις καθώς εγείρονται φόβοι για ενδεχόμενη απόπειρα προβοκάτσιας, όπως άλλωστε είχε γίνει και πριν το θερμό επεισόδιο των Ιμίων, το 1996. Ειδικότερα, την Τρίτη κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι δημοσιογράφοι του τουρκικού πρακτορείου Anadolu ταξίδεψαν από την Ρόδο στο Καστελόριζο προκειμένου να καταγράψουν τις κινήσεις που γίνονται στην ευρύτερη περιοχή, την ώρα που η Τουρκία προκαλεί με αλλεπάλληλες Navtex, μετατρέποντας την ανατολική Μεσόγειο σε εν δυνάμει πυριτιδαποθήκη.

Η πληροφορία ότι οι τούρκοι δημοσιογράφοι μετέβησαν στο Καστελλόριζο έγινε γνωστή από το ελληνικό site tourkikanea.gr, αφήνοντας να εννοηθεί πως ενδεχομένως να πρόκειται για πράκτορες της ΜΙΤ, έχοντας δημοσιογραφική κάλυψη.

Η αποκάλυψη της είδηση προκάλεσε έκδηλη ενόχληση στην τουρκική πλευρά. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της προεδρίας στην γειτονική χώρα δήλωσε: «Από εδώ καλώ της ελληνικές αρχές, εάν πάθουν κάτι τα μαλλιά των δημοσιογράφων, θα πληρώσετε το τίμημα. Κανείς δεν δεν μπορεί να σιωπήσει το πρακτορείο «Ανατολή», του οποίου το προσωπικό εργάζεται υπό δύσκολες συνθήκες, μέσω απειλών, εκφοβισμού ή δημοσίευσης των προσωπικών τους πληροφοριών». Και συμπλήρωσε: «Καταδικάζουμε τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για υποκίνηση βίας, μέσω ενός φασιστικού ιστότοπου, εναντίον δημοσιογράφων του Anadolou στο Καστελόριζο. Ότι οι Έλληνες δημοσιογράφοι εργάζονται ελεύθερα στην Τουρκία, την οποία η ΕΕ λατρεύει να κάνει μαθήματα για την ελευθερία του Τύπου, η Ελλάδα μέλος της ΕΕ, ενεργεί ως κράτος-μαφία».

Την ίδια ώρα, τηλεοπτικά δίκτυα στην Τουρκία μιλούν για στρατικοποίηση του Καστελόριζου. Το TRT καταγράφει κινήσεις των ελληνικών δυνάμεων με ειδική κάμερα από το Κας, την πόλη που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το ακριτικό νησί.

Ο δημοσιογράφος του αγγλόφωνου TRT, την μηχανής προπαγάνδας της Άγκυρας προς το εξωτερικό, επιδίδεται σε μία άσκηση διεθνοπολιτικής ανάλυσης με όρους «ό,τι θέλει η Τουρκία είναι σωστό, τα δικά σας δικά μας…» και ούτω καθεξής. Μολονότι ουδείς αμφισβητεί την ελληνικότητα του Καστελλορίζου, ο ρεπόρτερ “ανακαλύπτει” έκπληκτος πόσο κοντά είναι αυτό στα τουρκικά παράλια και πόσο απέχει από την ελληνική ηπειρωτική χώρα. Και στην… ανάλυση του, αυτό είναι όρος κλειδί.

EXCLUSIVE: TRT World obtains visuals of Greek military activity on Kastellorizo island close to Turkey’s coastal town of Kas pic.twitter.com/XubOpI2zAR

— TRT World (@trtworld) September 2, 2020