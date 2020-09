Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε δηλώσεις του κατά τα εγκαίνια του νοσοκομείου του Γκιόζτεπε, δήλωσε σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ στην Κωνσταντινούπολη: “Θα σκίσουμε και θα πετάξουμε τα σενάρια που κάνουν όσοι ευθαρσώς βγάζουν τέτοια έχθρα απέναντι στη χώρα μας προς την κοινή τους γνώμη. Ως Τουρκία και ως τουρκικό έθνος είμαστε προετοιμασμένοι για παν ενδεχόμενο και αποτέλεσμα”. “Όσοι βρίσκονται πίσω από αδιανόητες συμμαχίες που δημιουργούνται εναντίον της χώρας μας και πίσω από συμπεριφορές που δεν αναγνωρίζουν δικαιώματα και νόμους, τους έχει κυριεύσει η ανησυχία κι ο φόβος. Ή διπλωματία ή αλλιώς θα ζήσουν μεγάλη πίκρα στο πεδίο της μάχης”.

“Ελπίζουμε να μην είναι πολύ αργά όταν συνειδητοποιήσουν ότι δεν υπάρχει δύναμη ικανή να σταθεί ενάντια σε ένα έθνος που θεωρεί ως ύψιστη αξία του τον αγώνα και τον ηρωισμό. Όταν λέμε, ‘μακάρι ο Αλλάχ να μην μας κάνει να ξαναγράψουμε τον εθνικό ύμνο για αυτό το έθνος’, εννοούμε να μην κάνουμε πάλι θυσίες ούτε εμείς ούτε οι αντίπαλοί μας να καταστραφούν. Το τουρκικό έθνος είναι ένα έθνος που είναι ευλογημένο, έχοντας ζήσει κάθε είδους επιθέσεις κι έχοντας πληρώσει κάθε κόστος. Όσοι ζουν εδώ και καιρό μέσα σε μία ψεύτικη γυάλα ευημερίας και δημοκρατίας, καιρός να σκεφτούν τί θα μπορούσε να συμβεί στο τέλος αυτής της διαδικασίας που βιώνουμε. Ως Τουρκία και ως τουρκικό έθνος, είμαστε έτοιμοι για παν ενδεχόμενο και αποτέλεσμα” σημείωσε.

Επίσης, σε μήνυμά του που μετέφερε ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ σε εκδήλωση του πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας, ανέφερε: “Δεν εποφθαλμιούμε τη γη κανενός, ούτε τους νόμους και την κυριαρχία τους. Η μόνη μας απαίτηση και η μόνη μας προσπάθεια είναι να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, να προστατεύσουμε τα δικαιώματά της, να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση με τον νόμο, να διασφαλίσουμε πως η αξιοπρέπειά μας είναι σεβαστή. Αυτή είναι η καρδιά του τουρκικού έθνους. Όταν έγινε η επέμβαση στην Ανατολία πριν από έναν αιώνα, αυτούς που επιτέθηκαν στην ανεξαρτησία μας και στο μέλλον της χώρας μας, είτε τους θάψαμε στο χώμα, είτε τους πετάξαμε στη θάλασσα. Ελπίζουμε πως σήμερα δεν θα κάνουν πάλι το ίδιο λάθος, γιατί αλλιώς θα πληρώσουν το ίδιο τίμημα”.

Νωρίτερα, τηλεφωνική συνομιλία με το Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάγκη αποκλιμάκωσης της έντασης από πλευράς της Τουρκίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Phone call b/w FM @NikosDendias & @NATO SecGen @jensstoltenberg -focus on dvpts in #EasternMediterranean and need to de-escalate tension on the part of Turkey /Τηλ. συνομιλία ΥΠΕΞ Ν. Δένδια με ΓΓ #NATO –Αν.Μεσόγειος, ανάγκη αποκλιμάκωσης έντασης από πλευράς Τουρκίας στο επίκεντρο

