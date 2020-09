Το Oruc Reis έχει σταματήσει την πορεία του, πολύ κοντά στο Καστελόριζο, όπως καταγράφεται η θέση του στο marinetraffic.

Η τουρκική εφημερίδα Yeni Safak, όπως μετέδωσε η σελίδα militaire.gr, γράφει ότι μετά από τη NAVTEX που λήγει στις 12 Σεπτεμβρίου, το Oruc Reis θα συνεχίσει τις έρευνες του με νέα NAVTEX, στα όρια των χωρικών υδάτων σε Καστελόριζο και Ρόδο ενώ όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης, οι έρευνες σύμφωνα με το δημοσίευμα θα συνεχιστούν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα που θα ολοκληρώνεται η σύνοδος της ΕΕ για την ανατολική Μεσόγειο.

Ο χάρτης που δείχνει την πορεία που ακολούθησε τις τελευταίες ώρες το τουρκικό σεισμογραφικό πλοίο και που βρίσκεται τώρα:

🔻#Oruc_Reis moving closer to #Kastellorizo and within the borders of #Turkey’s illegal NAVTEX.

🔻Below is its current position and the route it has followed during these 3 consecutive navigational telexes.

video graphics ⇢ @opentvgr pic.twitter.com/6vsgwNJQDD

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) September 6, 2020