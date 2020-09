Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Βατούσα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, αλλά και περιμετρικά του ΚΥΤ στη Μόρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι φωτιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα και η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, που πνέουν στο βορειοανατολικό Αιγαίο από το μεσημέρι. Σύμφωνα με αναφορές, εστίες φωτιάς ξέσπασαν και εντός των εγκαταστάσεων του ΚΥΤ, με συνέπεια οι αρχές να προχωρήσουν στην εκκένωση του καταυλισμού, καθώς υπάρχουν αναφορές και για κοντέινερ που τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη φωτιά σε δασική έκταση της Βατούσας, άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 8 οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Όπως αναφέρει ο Σύλλογος Κατοίκων Μόριας, Παναγιούδας και όμορων Κοινοτήτων «Εδώ και αρκετή ώρα υπάρχουν μεγάλες φωτιές γύρω από το ΚΥΤ. Οι εστίες πολλαπλασιάζονται. Μάλλον πρόκειται για εμπρησμούς. Η φωτιά με τη δύναμη του αέρα εξαπλώνεται γρήγορα. Χτυπούν οι καμπάνες! Το χωριό μας περνάει δύσκολες ώρες! Οι ευθύνες και το κρίμα στο λαιμό εκείνων που μας καταδίκασαν να ζούμε έτσι!»

Μετανάστες αποχωρούν από την Μόρια Gepostet von LesvosPost.com am Dienstag, 8. September 2020

Η Ολλανδική ΜΚΟ “Movement on the Ground” σε ανακοίνωσή της αναφέρει: “There are multiple fires in and around Moria due to riots and frustration of the refugee community who had to go in a severe lockdown.” Φαίνεται λοιπόν να υποστηρίζουν ότι οι φωτιές οφείλονται στη δυσφορία απέναντι στην απόφαση για αυστηρό lockdown μετά τα 35 κρούσματα κορονοιου σε 2000 άτομα. Ο συντονιστής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κ. Παπαιωάννου αναφέρει: «Δεχόμαστε επίθεση με πέτρες και ξύλα, γίνονται προσπάθειες για εκκένωση.»

Το ένα μέτωπο είναι κοντά στη Ξηρολίμνη, στον παλιό δρόμο Βατούσας – Σκαλοχωρίου, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο προκειμένου να μην απειληθεί το Τυροκομείο Ρόδου. Υπάρχει ωστόσο και δεύτερο μέτωπο, προς την Άντισσα. Έχουν ενεργοποιηθεί όλα τα διαθέσιμα οχήματα της πυροσβεστικής από την Καλλονή, ενώ σπεύδουν δυνάμεις και από τη Μυτιλήνη. Στη Βατούσα άμεσα κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.