Εφιαλτική είναι η κατάσταση στην Μόρια, καθώς από το βράδυ της Τρίτης έχει ξεσπάσει πυρκαγιά μέσα στη δομή. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν καταφύγει στις γύρω περιοχές, καθώς στον καταυλισμό της Μόριας διέμεναν 12.500 αιτούντες άσυλο. Έχει καταστραφεί όλη η περιοχή γύρω από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ενώ μεγάλο μέρος εντός του ΚΥΤ έχει ήδη καταστραφεί και συνεχίζει να καίγεται.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα stonisi, δεν κάηκαν οι υποδομές διοίκησης και ταυτοποίησης, κάηκε όμως ολοσχερώς η Υπηρεσία Ασύλου και ο εξοπλισμός της. Επίσης, ζημιές υπήρξαν στον χώρο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας και στον κλιματισμό της υγειονομικής μονάδας που φτιάχτηκε με δωρεά της ολλανδικής Κυβέρνησης.

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Μόριας έχει διαφύγει στα γύρω κτήματα, ενώ άλλο μέρος έχει κινηθεί προς την πόλη της Μυτιλήνης. Ωστόσο, στο ύψος του Καρά Τεπέ, λίγο πριν το εργοστάσιο της ΔΕΗ, έχει παραταχθεί ισχυρή Αστυνομική δύναμη που δεν τους επιτρέπει να μπουν στην πόλη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα, όταν πρόσφυγες και μετανάστες που είχαν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό ή είχαν ιχνηλατηθεί ως επαφές των κρουσμάτων, αρνήθηκαν να μπουν σε απομόνωση. Ακολούθησαν συγκρούσεις με άλλους πρόσφυγες και μετανάστες που τους ωθούσαν έξω από τον καταυλισμό. Η σύγκρουση αυτή κάποια στιγμή πήρε φυλετικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μπουν φωτιές οι οποίες σύντομα και λόγω του δυνατού ανέμου πήρε διαστάσεις.

Τα ξημερώματα της Τετάρτης ο flash έλαβε κραυγή αγωνίας πολίτη από τη Μυτιλήνη αναφέροντας τα εξής: «Αυτή τη στιγμή καίγεται η Μόρια. Η φωτιά είναι γύρω από τον ελαιώνα και οι εθνοφύλακες καλούν σε βοήθεια, ακούγονται πυροβολισμοί. Θα τους κάψουν ζωντανούς…».

Καταγγελίες αναφέρουν ότι οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής φτάνοντας στον καταυλισμό για να επιχειρήσουν δέχθηκαν επίθεση οπό ομάδες αιτούντων άσυλο που τους εμπόδισαν στο έργο τους. Αυτή τη στιγμή, στον καταυλισμό επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με την ενίσχυση εναέριων μέσων, προκειμένου να σβήσουν εντελώς τη φωτιά και να ελέγξουν στη συνέχεια τον χώρο.

Έξω από την πόλη της Μυτιλήνης ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν συγκεντρωθεί και απαγορεύουν την είσοδο των μεταναστών στην πόλη. Παράλληλα, σημειώνεται πως δεν επιτρέπεται σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να φύγουν από το νησί, καθώς – όπως υποστηρίζουν – δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχός τους για τον κορονοϊο.

Στη Λέσβο επίσης μεταβαίνει ο γενικός γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του υπουργείου Μετανάστευσης Μάνος Λογοθέτης. Όπως δηλώνει ο κ. Λογοθέτης στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, η καταστροφή στο ΚΥΤ της Μόριας «είναι μάλλον ολική» και επισημαίνει: «με εντολή του υπουργού Μετανάστευσης μεταβαίνω στο νησί. Πάμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση. Πρέπει να δούμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς τι λύσεις μπορούμε να δώσουμε για την προσωρινή και μακροχρόνια φιλοξενία των διαμενόντων εκεί. Για όλους είναι πρώτη προτεραιότητα».

Τονίζεται ότι το πρωί της Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρόεδρος της κοινότητας της Μόριας, Γιάννης Μαστρογιάννης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Όπως σημείωσε, έχει καεί ολοσχερώς η δομή και οι άνθρωποι που διέμεναν βρίσκονται στο δρόμο.

«Με τον πανικό που έχει δημιουργηθεί, κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει για το οτιδήποτε» πρόσθεσε ο κ. Μαστρογιάννης, υπογραμμίζοντας ότι οι πρώτες εστίες είχαν ξεσπάσει γύρω στις 7 το απόγευμα, ωστόσο σβήστηκαν από την Πυροσβεστική.

Daylight reveals the disaster. The fire continues to burn but much smaller and in few spots inside the camp.#Moria #Refugeesgr #Refugee #fire pic.twitter.com/uZ7CojWhnA

— th.v (@th_voulgarakis) September 9, 2020