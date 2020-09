Μία νύχτα κόλασης, σε ένα ήδη βάρβαρο και δύσκολο περιβάλλον, βίωσαν οι αιτούντες άσυλο στο ΚΥΤ της Μόριας μετά τη φωτιά που ξέσπασε τη νύχτα της Τρίτης και επί ώρες κατέκαψε μεγάλο μέρος της δομής. Οι τουλάχιστον 12.500 διαμένοντες έφυγαν άρον άρον προκειμένου να βρουν προστασία έξω από το ΚΥΤ. Οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές – εικόνες που μιλάνε από μόνες τους και λένε μια ιστορία, μια πραγματικότητα: Η Μόρια είναι μαύρο στίγμα για την ανθρωπότητα… Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, ακόμα κι από ΜΚΟ που δρουν εντός του προσφυγικού καταυλισμού, η φωτιά ξέσπασε μετά από επεισόδια ανάμεσα σε πρόσφυγες και μετανάστες, όταν έγινε γνωστό ότι πρέπει να μπει σε καραντίνα ένας μέρος των διαμενόντων εκεί, μετά τον εντοπισμό τουλάχιστον 35 κρουσμάτων κορονοϊού εντός του ΚΥΤ.

Η φωτιά που ξέσπασε περί τις 23.00 πήρε γρήγορα διαστάσεις και απλώθηκε σε μεγάλη έκταση -εντός και εκτός- του ΚΥΤ. Οι διαμένοντες κλήθηκαν να το εγκαταλείψουν άμεσα και οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν συγκλονιστικές: Άνθρωποι που βρίσκονται εγκλωβισμένοι για μεγάλο διάστημα εκεί, άνθρωποι που ίσως έχουν χάσει την ελπίδα τους, άρπαξαν ό,τι προλάβαιναν από τα λίγα υπάρχοντα τους και -κουβαλώντας τα- αποχώρησαν από το χώρο, σε ένα πύρινο φόντο. Οι περισσότεροι κατευθύνθηκαν προς την πόλη της Μυτιλήνης, ένα καραβάνι από εκριζωμένους, όπου στη διαδρομή, στο Καρά Τεπέ συνάντησαν αστυνομικά μπλόκα που δεν τους επέτρεψαν να συνεχίσουν.

Absolute destruction at #Moria camp visible with the first ray of light this morning. Approx 12,000 people will have nowhere to sleep tonight, not even the frail tents they used to call home. Video by @moutafis77 #greece #lesvos #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/9XUkS1cSk2

Πληροφορίες αναφέρουν -και η ίδια η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβεβαίωσε με tweet της- ότι μερίδα μεταναστών δεν επέτρεψε στην πυροσβεστική να προσεγγίσει το χώρο και έτσι υπήρχε χρονική καθυστέρηση στην επιχείρηση κατάσβεσης.

Τι απομένει από αυτή τη νύχτα φωτιάς; Ένα κατεστραμμένο ΚΥΤ, το πλέον εμβληματικό της εγχώριας προσφυγικής διαχείρισης. Τουλάχιστον 12.500 άνθρωποι σε κατάσταση αστεγίας. Μία κυβέρνηση να αναζητεί άμεση λύση σε χρόνους που έχουν πυκνώσει. Και μια ανθρωπότητα (η διεθνής κοινή γνώμη και οι κατά τόπους ηγεσίες της) που -χρόνια τώρα- στρέφει το βλέμμα αλλού, στέλνει το θέμα αλλού, κάνει τα στραβά ματιά, όταν δεν κλείνει τα μάτια. Πολλοί έχουν χαρακτηρίσει τη Μόρια «παγκόσμια ντροπή», ωστόσο λίγοι έχουν λάβει αποφάσεις για να αλλάξει η κατάσταση. Η οποία -όπως είδαμε χθες το βράδυ- όχι μόνο δεν έχει αλλάξει, αλλά ως άλλη βραδυφλεγή βόμβα εξερράγη, καίγοντας -μεταξύ άλλων- και κάθε πρόσχημα: Όταν είναι στοιβαγμένοι τόσες χιλιάδες άνθρωποι, σε έναν τόσο μικρό χώρο, χωρίς ιδιαίτερη ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον προσεχώς, η καταστροφή είναι απλά ζήτημα χρόνου.

Daylight reveals the disaster. The fire continues to burn but much smaller and in few spots inside the camp. #Moria #Refugeesgr #Refugee #fire pic.twitter.com/uZ7CojWhnA

#Moria now. looks like total wasteland . Photos sent to me by resident Raid. Thoughts among officials of housing ppl on open areas far away from inhabited areas as temp measure . That’s a crisis of gigantic proportions on all levels – political , humanitarian . EU must wake up pic.twitter.com/yKD6aj5q05

„It is the night that #Moria is burning to the ground,” says one friend. “I am standing in the flames and yet I cannot believe, what is happening in front of me.”

This video is filmed by him and sent just now. pic.twitter.com/qTEScei7SJ

— Franziska Grillmeier (@f_grillmeier) September 8, 2020