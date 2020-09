Νέα δομή στήνεται στο πεδίο βολής πίσω από το Καρά Τεπέ, προκειμένου να μεταφερθούν προσωρινά τουλάχιστον, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που εδώ και τέσσερις ημέρες κοιμούνται στους δρόμους. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες τοποθέτησης 2.000-3.000 σκηνών από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και τον Στρατό, σε συνεργασία με τον ΔΟΜ και το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και μέχρι στιγμής έχουν στηθεί περίπου 70.

Η κάθε σκηνή θα στεγάσει περί τα έξι άτομα. Οι σκηνές μεταφέρθηκαν από το αεροδρόμιο της Μυτιλήνης με συνεχείς πτήσεις ελικοπτέρων. Ο χώρος με τις σκηνές θα διαμορφωθεί σε άτυπες γειτονιές βάσει της εθνικότητας των προσφύγων-μεταναστών.

Earth-moving equipment is being transported to a new site close to Kara Tepe camp where tents will be set up to accommodate more than 12000 people from #Moria camp currently spread out along the roads leading to Moria. #Lesvos pic.twitter.com/rk4qjNdTQV — Daphne Tolis (@daphnetoli) September 11, 2020

Όπως έγινε γνωστό η δομή θα έχει προσωρινό χαρακτήρα, θα αφορά 3.000 από τους 13.000 περίπου που έμεναν στον καμένο καταυλισμό της Μόριας. Όποιος μπαίνει στο νέο κέντρο θα πρέπει να έχει υποβληθεί σε τεστ για τον κορονοϊό.

Αντιδρά ο δήμαρχος Μυτιλήνης

Με δήλωσή του, ο δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης, δημοσιοποιεί την αντίθεση του στη δημιουργία της νέας δομής, γιατί «οι προτάσεις του δήμου για την αποσυμφόρηση και την απομάκρυνση των προσφύγων και μεταναστών από κατοικημένες περιοχές και από το νησί, που είχαν και τη σύμφωνη γνώμη του τοπικού βουλευτή και β’ αντιπροέδρου της Βουλής κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, δεν εισακούστηκαν».

Σύμφωνα με τον κ. Κύτελη, η επιλογή της δημιουργίας της νέας δομής στον συγκεκριμένο χώρο «αντιστρατεύεται ευθέως την εθνική άμυνα της Πατρίδας μας, αλλά και τη δημόσια υγεία της πρωτεύουσας του νησιού μας». Καταλήγει δε, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις: «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για την ακύρωσή της».

Νωρίτερα το μεσημέρι, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες διαδήλωσαν στο δρόμο όπου ζουν τις τελευταίες ημέρες. Συγκεκριμένα ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν πάνω από 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες κοντά στο Καρά Τεπέ, όπου έχουν κατευθυνθεί τα τελευταία 24ωρα μετά την πυρκαγιά της Τρίτης που έκαψε τον καταυλισμό του ΚΥΤ Μόριας.

Hundreds of people have marched past Kara Tepe camp. 3 riot buses have blocked the road to Mytilene. #Lesvos #Greece pic.twitter.com/J5WWNhsH4Y — Daphne Tolis (@daphnetoli) September 11, 2020

Βαρώντας πλαστικά μπουκάλια και κρατώντας πλακάτ και χαρτόνια με συνθήματα, φωνάζουν «Azadi» («ελευθερία»), συγκεντρώθηκαν μπροστά από τις κλούβες των ΜΑΤ που είχαν φτιάξει φραγμό. «Θέλουμε να φύγουμε, αφήστε μας ελεύθερους» φώναζαν κατά του μπλόκου της Αστυνομίας.

More riot police forces at the demo in #Lesbos https://t.co/bArdj9zzYU — Liana Spyropoulou (@LSpyropoulou) September 11, 2020

Shouting „freedom“, migrants from #Moria tell me they are protesting their living conditions and island confinement, even in new camp under construction. Heavy police forces block way to Mitilini and overview protest pic.twitter.com/IiS7xaiFDD — Giorgos Christides (@g_christides) September 11, 2020

