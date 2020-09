Άσκηση με πραγματικά πυρά μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου θα πραγματοποιήσουν τουρκικές δυνάμεις στις 29 Σεπτεμβρίου σύμφωνα με NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλειας.

Αναλυτικά η άσκηση θα λάβει χώρα στην περιοχή που περικλείουν οι κάτωθι συντεταγμένες:

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

TURNHOS N/W : 1201/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 291400Z SEP 20

Προκαλεί ξανά η Αγκυρα: Θα προστατεύσουμε τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Με αφορμή τη ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538 και τη νίκη του οθωμανικού στόλου υπό την ηγεσία του Μπαρμπαρός πασά, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερνοτγάν βρήκε για ακόμη μία φορά ευκαιρία να επαναλάβει τις τουρκικές θέσεις περί “Γαλάζιας Πατρίδας”.

Μιλώντας στην Άγκυρα, σύμφωνα με το Anadolu, ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το τουρκικό ναυτικό, υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων στην ανατολική Μεσόγειο, απέδειξε πόσο βασικό ρόλο έπαιξε στην υπεράσπιση της “Γαλάζιας Πατρίδας”, προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι “θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα μας στις θάλασσες, με αταλάντευτο τρόπο και ακλόνητη πίστη”.

Μάλιστα ο Τούρκος πρόεδρος εξύμνησε τις ικανότητες της χώρας του, αναφέροντας ότι “σήμερα ως μια από τις 10 χώρες που μπορούν να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν πολεμικά πλοία, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις ναυτικές μας δυνάμεις και να προστατεύουμε τη “Γαλάζια Πατρίδα” για να ενισχύσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους συμμάχους μας και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας”.

Σε ίδιο μήκος κύματος και ο Ακάρ

Στο ίδιο κλίμα και ο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, δήλωσε ότι «οι πρόσφατες εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο έδειξαν ότι το να διαθέτει η χώρα μας σύγχρονες ναυτικές δυνάμεις είναι ζωτικής σημασίας», είπε αρχικά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας. Το Πολεμικό Ναυτικό μας θα φτάσει σε ισχυρότερο επίπεδο με την ολοκλήρωση των νέων σχεδίων που κατασκευάζονται από την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με αποφασιστικότητα τα συμφέροντά της σε όλες τις θάλασσες, ειδικά στο Αιγαίο, την ανατολική Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα»

Την ίδια ώρα, σε παρτίδα πόκερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι διπλωματικές κινήσεις στο πεδίο των ελληνοτουρκικών, καθώς δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί η ημερομηνία επανέναρξης των διαβουλεύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες.