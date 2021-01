Οι εμβολιασμοί στη χώρα μας προχωρούν με αργούς ρυθμούς και αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του ourworldindata.org. Σύμφωνα με αυτά, η χώρα μας βρίσκεται 22η στο σύνολο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιθανόν η πραγματική θέση να είναι ακόμη πιο χαμηλά καθώς τα στοιχεία σε μερικές χώρες δεν έχουν επικαιροποιηθεί.

Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει ποσοστό εμβολιασμού 0,82% ανά 100 κατοίκους (στοιχεία 18 Ιανουαρίου) και βρίσκεται πάνω μόνο από Σουηδία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Βουλγαρία.

Τα στοιχεία της Σουηδίας που έχει ποσοστό εμβολιασμού 0,79% είναι από τις 10 Ιανουαρίου.

Στην κορυφή των εμβολιασμών στην ΕΕ βρίσκεται η Δανία με 2,94% και ακολουθούν Μάλτα (2,65%), Σλοβενία (2,07%) και Ιταλία – Λιθουανία με 1,96%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα πριν από 7 μέρες, δηλαδή στις 12 Ιανουαρίου, ήταν σε ελαφρώς καλύτερη θέση σε σχέση με τώρα, καθώς βρισκόταν 20η.

Αναγνωρίζοντας τους αργούς ρυθμούς των εμβολιασμών στην Ευρώπη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησε την επιτάχυνση των διαδικασιών στην προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο η πανδημία.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε το σχέδιο της Ε.Ε. ενώ απέφυγε να κάνει αναφορά στις διμερείς συμφωνίες κρατών-μελών που είναι ικανές να τινάξουν στον αέρα την αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

We have already secured enough vaccines for the entire population of the EU. Now we need to accelerate the delivery & speed up vaccination.

Our aim is to have 70% of our adult population vaccinated by summer. That could be a turning point in our fight against this virus. pic.twitter.com/TSgkGJxci2

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2021