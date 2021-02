Νέα δεδομένα στο χώρο του λιανεμπορίου από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και τουλάχιστον στις 28 Φεβρουαρίου 2021, καθώς τα καταστήματα σταματούν τη λειτουργία τους στην Αττική, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, στο πλαίσιο των μέτρων για περαιτέρω αποτροπή της εξάπλωσης του κορονοϊού. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σταματούν οι αγορές με τη μέθοδο του click away.

Μοναδικός τρόπος, πλέον για τις αγορές, θα είναι η μέθοδος της ηλεκτρονικής αγοράς και παραλαβής μέσω delivery, όπως ακριβώς συνέβη και στο lockdown του περασμένου Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι πρώτα τα καταστήματα άνοιξαν χωρίς ραντεβού, με την προσέλευση να γίνεται βάσει των τετραγωνικών του εκάστοτε καταστήματος. Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η μέθοδος του click inside (για καταστήματα ρούχων, υποδημάτων και βιβλιοπωλεία) όπου οι καταναλωτές μπορούσαν να μπαίνουν στο κατάστημα με ραντεβού. Στη συνέχεια επέστρεψε το click away, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το άνοιγμα των καταστημάτων την περίοδο των Χριστουγέννων και οι αγορές γίνονταν μέσω διαδικτύου και η παραλαβή πραγματοποιούνταν στην πόρτα του καταστήματος.

Πλέον τα καταστήματα κλείνουν εντελώς, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου με την ελπίδα να μπορέσουν να ανοίξουν στη συνέχεια, έστω και μόνο με τη μέθοδο του click away. Ειδικότερα, θα παραμείνουν ανοιχτά μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία, τα πρατήρια καυσίμων και τα τρόφιμα. Ανοιχτά μόνο για delivery και για take away θα είναι τα καταστήματα εστίασης. Όλα τα υπόλοιπα καταστήματα λιανεμπορίου, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ και εμπορικά κέντρα, θα είναι κλειστά έως και τις 28 Φεβρουαρίου.

Πιο αναλυτικά:

Τι θα είναι κλειστό έως τις 28 Φεβρουαρίου

λιανεμπόριο

κομμωτήρια- κέντρα πεντικιούρ μανικιούρ

κέντρα αισθητικής

βιβλιοπωλεία

ανθοπωλεία

πρακτορεία ΟΠΑΠ

Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά

σούπερ μάρκετ

μίνι μάρκετ

φούρνοι

μανάβικα

κρεοπωλεία

συνεργεία αυτοκινήτων

φαρμακεία

βενζινάδικα

περίπτερα

λαϊκές αγορές

επισκευές κινητών

Pet shop

Στα καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά θα τηρούνται όλα τα μέτρα: αποστάσεις, χρήση μάσκας και φυσικά ο αριθμός των πελατών ανάλογα με τα τ.μ. του μαγαζιού. Επίσης, θα αυξηθεί σε μεγάλο ποσοστό η τηλεργασία έτσι ώστε να περιοριστεί η μετάδοση του ιού και το τρίτο κύμα, ώστε να μην πιεστεί ασφυκτικά το σύστημα υγείας.

«Δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία»

Στο διάγγελμα του, όπου ανακοίνωσε το lockdown στην Αττική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά: «Γνωρίζω τι σημαίνουν όλα αυτά για την οικονομία. Για τον έμπορο που κρατά κλειστό το μαγαζί του και τον επαγγελματία που αφήνει τη δουλειά του. Για τον εργαζόμενο, αλλά και για τον άνεργο. Θα ξαναπώ, ωστόσο, ότι δεν υπάρχει οικονομία χωρίς υγεία. Ούτε καλοί πελάτες χωρίς υγιείς πολίτες. Άλλωστε, μία προσπάθεια δύο εβδομάδων τώρα, μπορεί να φέρει νωρίτερα το πλήρες άνοιγμα της αγοράς».

«Και όσο διαρκεί η κρίση, η Πολιτεία θα συνεχίσει να στηρίζει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Όπως ήδη το δρομολογεί με τον μηδενισμό του ενοικίου επιχειρήσεων που θα παραμείνουν κλειστές και τον Μάρτιο αλλά και την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε συγκεκριμένα αγαθά. Με την 6η και την 7η επιστρεπτέα προκαταβολή και την χρηματοδοτούμενη αναστολή εργασίας. Αλλά και με την παράταση των επιδομάτων ανεργίας και την αναστολή οφειλών προς Δημόσιο και Ταμεία» κατέληξε.

