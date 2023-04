O πρωθυπουργόσ Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τη Φινλανδία για την ένταξη της στο ΝΑΤΟ με μια ανάρτηση στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter. Ο κ. Μητσοτάκης στην ανάρτηση του στα αγγλικά, επισήμανε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη Φινλανδία «για την ενίσχυση της συλλογικής μας ασφάλειας».

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στην ανάρτηση του:

Congratulations to Finland on officially becoming the 31st member of NATO. I look forward to working with the new Finnish government on strengthening our collective security in these challenging times as well as on other issues of mutual interest.

