H Kia και η ΜΚΟ The Ocean Cleanup συνεχίζουν την συνεργασία τους

Η KIA Corporation και ο παγκόσμιος συνεργάτης της The Ocean Cleanup γιορτάζουν σήμερα ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική τους για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικό στους ωκεανούς του πλανήτη.

Επιστρέφοντας συμβολικά στο λιμάνι του San Francisco, από όπου το σκάφος πρώτης γενιάς System 001 ξεκίνησε το παρθενικό του ταξίδι πριν από έξι χρόνια, το σημερινό σύστημα System 03 της The Ocean Cleanup ολοκλήρωσε μια σημαντική εξαγωγή.

Από την έναρξη της συνεργασίας τους το 2022, η υποστήριξη της Kia έχει βοηθήσει την The Ocean Cleanup να απομακρύνει πάνω από ένα εκατομμύριο κιλά πλαστικού από τη μεγαλύτερη συσσώρευση επιπλεόντων απορριμμάτων στον κόσμο - το Great Pacific Garbage Patch (GPGP) - το οποίο εκτιμάται ότι καλύπτει επιφάνεια 1,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σε ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη της αποστολής της για την απαλλαγή των ωκεανών από το πλαστικό, η The Ocean Cleanup ανακοίνωσε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τον καθαρισμό του GPGP. Ενώ τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των φετινών επιχειρήσεων δείχνουν ότι το GPGP θα μπορούσε να καθαριστεί σε 10 χρόνια χάρη στις τεχνολογικές βελτιώσεις που έχουν εντοπιστεί, η παγκόσμια ΜΚΟ θέτει νέους στόχους και στοχεύει να μειώσει το χρόνο καθαρισμού στα πέντε χρόνια.

Ο Charles Ryu, Ανώτερος Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής της Παγκόσμιας Μάρκας & CX Division της Kia Corporation, δήλωσε: «Όλοι στην Kia εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στην ομάδα της The Ocean Cleanup για τη συνεχιζόμενη αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά της, ως η μόνη οργάνωση που αντιμετωπίζει ενεργά τη ρύπανση από πλαστικό στο GPGP. Είναι τιμή μας που είμαστε βασικοί υποστηρικτές των δραστηριοτήτων καθαρισμού των ωκεανών και ανυπομονούμε για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο μέλλον στη συνεργασία μας, καθώς το σύστημα System 03 και οι επιχειρήσεις βελτιώνονται για να μειώσουν το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού».

Το 2025, η The Ocean Cleanup θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη μιας νέας πρωτοβουλίας «εντοπισμού hotspots» που έχει σχεδιαστεί για να χαρτογραφήσει τα «hotspots», δηλαδή περιοχές έντονης συσσώρευσης πλαστικού στο GPGP, με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας των μελλοντικών εξαγωγών.

«Η The Ocean Cleanup είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση και οι επιχειρήσεις μας βασίζονται στις απίστευτες συνεργασίες μας», δήλωσε ο Boyan Slat, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της The Ocean Cleanup. «Η συνεργασία μας με την Kia θέτει ένα νέο πρότυπο για το πώς οι οργανισμοί μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματική αλλαγή. Μαζί, αποδεικνύουμε ότι η καινοτομία και η δέσμευση μπορούν να απαλλάξουν τους ωκεανούς από το πλαστικό και να εμπνεύσουν άλλους να ακολουθήσουν. Τα προϊόντα που θα γεννηθούν από αυτή τη συνεργασία θα συμβολίζουν την κοινή μας πρόοδο και τον απτό αντίκτυπο των βιώσιμων λύσεων».



Τα τελευταία δυόμισι χρόνια, η Kia και η The Ocean Cleanup έχουν συνεργαστεί για τη μείωση της ρύπανσης από πλαστικό. Στα πρώτα έξι χρόνια λειτουργίας της, η The Ocean Cleanup πραγματοποίησε 23 επιχειρησιακά ταξίδια και ολοκλήρωσε περισσότερες από 100 αποστολές εξαγωγής πλαστικού. Αυτές οι προσπάθειες έχουν απομακρύνει περισσότερα από ένα εκατομμύριο κιλά απορριμμάτων, αντιμετωπίζοντας περίπου το 0,5% της επιπλέον της ρύπανσης από πλαστικό στο GPGP.

Στο πλαίσιο του συνεργατικού οράματος για τη δημιουργία ενός κυκλικού συστήματος πόρων για το πλαστικό των ωκεανών, η Kia και η The Ocean Cleanup εργάζονται μαζί για να βρουν νέους τρόπους μετατροπής των πλαστικών αποβλήτων που εξάγονται από το GPGP σε ανθεκτικά, χρήσιμα προϊόντα. Το πρώτο προϊόν από αυτή την πρωτοβουλία, ένα αξεσουάρ αυτοκινήτου για την Kia EV3, θα κυκλοφορήσει το τέταρτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Η Kia ενσωματώνει επίσης και άλλες ανακυκλωμένες πλαστικές ύλες και φιλικά προς το περιβάλλον υλικά στα τελευταία της μοντέλα. Αυτό περιλαμβάνει το κορυφαίο πλήρως ηλεκτρικό SUV της Kia, το EV9, το οποίο χρησιμοποιεί ανακυκλωμένα δίχτυα ψαρέματος στο εσωτερικό χαλί και ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια στο ύφασμα των καθισμάτων. Το EV6 διαθέτει επίσης υφάσματα και στρώματα από ανακυκλωμένα πλαστικά.

Για να υποστηρίξει το ευρύτερο όραμά της να γίνει πρωτοπόρος στη βιώσιμη κινητικότητα, η Kia στοχεύει να χρησιμοποιεί 20% ανακυκλωμένα πλαστικά στα αυτοκίνητά της μέχρι το 2030.