H οργή Μητσοτάκη και οι απρέπειες Σούνακ – Τι οδήγησε στη διπλωματική ρήξη

Η Αθήνα βράζει μετά την πολιτική απρέπεια του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει το ραντεβού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν προγραμματισμένη εδώ και οκτώ ημέρες. Άλλωστε τα «ίχνη» που άφησαν οι κινήσεις του Βρετανού Πρωθυπουργού, δείχνουν ότι η απόφαση του κ. Σούνακ ελήφθη με προεκλογικά κριτήρια καταπατώντας διπλωματικά ήθη και έθιμα. Ο κ. Σούνακ κόντρα σε κάθε έννοια φιλοξενίας και μεγαλώνοντας την ελληνική οργή, θέλησε να διορθώσει μια απρέπεια με μια ακόμη μεγαλύτερη. Μετά τον αρνητικό αντίκτυπο και στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης που προκάλεσε η επιβεβαίωση της απαράδεκτης ενέργειας του, η Ντάουνινγκ Στριτ προσπαθούσε να διαχειριστεί τη διπλωματική και την επικοινωνιακή ζημιά, με διαρροές προς τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, που εμφάνιζαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έχει αποδεχτεί μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Όλιβερ Ντάουντεν. Μια προσβλητική πρόταση όπως την χαρακτήριζαν κυβερνητικές πηγές, η οποία απορρίφθηκε κατηγορηματικά από την ελληνική πλευρά. Το πρωτοφανές ξεστράτισμα, του Βρετανού Πρωθυπουργού, είχε και προεόρτια. Ο Ρίσι Σούνακ άλλωστε, όπως έγκαιρα δημοσίευσε το flash.gr, εκτροχίαζε τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας, με τη διπλωματικά ανέντιμη κίνηση του να ενημερώσει την ελληνική αποστολή για την αλλαγή πλάνων την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντούσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κιρ Στάρμερ.



Ο κ. Σούνακ δημιουργούσε πρώτα κλίμα με τη δημόσια τοποθέτηση του εκπροσώπου του, που με καθυστέρηση επιχειρούσε να αντικρούσει όσα ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στο BBC One, για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Το τηλεφώνημα του Βρετανού Πρέσβη στην Αθήνα Μάθιου Λότζ προς την επικεφαλής του διπλωματικού γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκαλούσε τη διπλωματική ρήξη ανάμεσα στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Την ίδια στιγμή οι ελληνικές κεραίες κατέγραφαν τις στοχευμένες διαρροές προς τη The Standard, κατά τις οποίες ο Ρίσι Σούνακ ήταν αρνητικός σε οποιαδήποτε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Αυτή η διαφωνία ερχόταν σε αντίθεση με την θετική στάση του μεγάλου αντιπάλου του Ρίσι Σούνακ στις επερχόμενες εκλογές στη Γηραιά Αλβιόνα, Κιρς Στάρμερ, ο οποίος παραμονές της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λονδίνο, υποστήριζε στους Financial Times ότι μετά την εκλογή του δεν θα στεκόταν εμπόδιο στην επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.



Για αυτό και στην οργισμένη δήλωσή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέπεμπε στην Ντάνουνιγκ Στριτ το αυστηρό μήνυμα, σύμφωνα με το οποίο: «Όποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων». Από την ελληνική κυβέρνηση δεν κράτησαν χαμηλούς τόνους και με το κλίμα για την απρέπεια του Βρετανού Πρωθυπουργού να είναι βαρύ, από το Μέγαρο Μαξίμου υπενθύμιζαν προς την Ντάουνιγκ Στριτ ότι οι διαπραγματεύσεις για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, δεν γίνονται με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου. Οι συγκεκριμένες συζητήσεις μάλιστα όπως λένε από την κυβέρνηση θα συνεχιστούν παρά το διπλωματικό bullying στο οποίο επιδόθηκε ο Ρίσι Σούνακ μέσω του εκπροσώπου του, λίγες ώρες πριν συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το μήνυμα ότι δεν σκοπεύει η κυβέρνηση του να αλλάξει τον νόμο που δένει τα χέρια του Βρετανικού Μουσείου.



Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι μεγάλο unfair του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας οφείλεται στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα στη συνέντευξή του στο BBC. Απαντώντας για την ελληνική διεκδίκηση να επανενωθούν τα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα το έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τη Μόνα Λίζα: «Αν σας έλεγα ότι θα κόψουμε στα δύο τη Μόνα Λίζα και η μισή θα ήταν στο Λούβρο και η άλλη μισή στο Βρετανικό Μουσείο, θα μπορούσαν οι θεατές να εκτιμήσουν την ομορφιά αυτού του πίνακα; Αυτό ακριβώς συνέβη με τα Γλυπτά του Παρθενώνα». Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα είχε χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα, ξεκαθαρίζοντας ότι για την Ελλάδα δεν πρόκειται για ένα ζήτημα αμφισβητούμενης ιδιοκτησίας, καθώς τα Γλυπτά του Παρθενώνα εκλάπησαν. Αυτά τα μηνύματα έρχονται να προστεθούν στο θετικό κλίμα που διαμορφώνεται τους τελευταίους, πολλούς μήνες, στη βρετανική κοινή γνώμη για την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.