H STIQ είναι η πρώτη startup εταιρία που φέρνει σε μεγάλη κλίμακα με χρήση υπερσύγχρονης τεχνολογίας και ΑI, το μοντέλο των cloud kitchens στην Ελλάδα, όπου σε ειδικά διαμορφωμένους πολυχώρους, παρασκευάζονται περισσότερα από 20 brands φαγητού, στοχευμένα εξ ολοκλήρου στο delivery. Τα brands φαγητού της STIQ, διανέμονται ήδη, από πέντε στρατηγικά τοποθετημένους εστιατορικούς πολυχώρους στην Αττική.

Η STIQ ιδρύθηκε το 2022, με συνολικές επενδύσεις άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ από διεθνή funds και family offices, έχει δημιουργήσει πάνω από 200 θέσεις εργασίας, ενώ η αποτίμηση της εταιρίας πλέον ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της StiQ είναι ο Κωνσταντίνος Δάβαρης, ενώ παράλληλα πλαισιώνεται από έμπειρα στελέχη όπως ο Νίκος Θεοδωρόπουλος (Vice President & Founder), ο Στέλιος Γρηγοριάδης (Chief of Product), η Ελεάννα Παπαδημητρίου (Chief of Marketing), ο Θάνος Τερζίδης (Chief of Growth), η Μαρίνη Φιλιπποπούλου (Chief of Accounting) κ.α.

Ένας εκ των επενδυτών της StiQ, ο κ. Μιχάλης Μπούσης δηλώνει “Εγώ και η οικογένεια μου πιστέψαμε από την αρχή στην τεράστια προοπτική της εταιρίας, επενδύσαμε στους ανθρώπους της και θα είμαστε πλάι τους ώστε να στηρίξουμε τα επόμενα βήματα τους.”

Προτεραιότητες της STIQ είναι το γρήγορο και αποτελεσματικό delivery φαγητού χωρίς συμβιβασμούς στην πληθώρα επιλογών ή την ποιότητα, η κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών των καταναλωτών και η μεγιστοποίηση της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Πρώτος στόχος της StiQ είναι η επέκταση σε ολόκληρη την Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα και στη συνέχεια η επιτυχημένη επέκταση στο εξωτερικό.