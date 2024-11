Hyundai Rolling Lab “RN24”

Το RN24 συνδυάζει το προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος του Ioniq 5 N με ένα πλαίσιο εμπνευσμένο από το WRC που υποστηρίζεται από λογισμικό επόμενης γενιάς για μέγιστη ευελιξία και ακριβή έλεγχο



Κατά τη διάρκεια της «N Day 2024», το N Division της Hyundai Motor Company αποκάλυψε το RN24, ένα «Rolling Lab» επόμενης γενιάς που αναδεικνύει τις μελλοντικές δυνατότητες των ηλεκτρικών (EV) οχημάτων υψηλών επιδόσεων. Η ετήσια εκδήλωση «N Day» υπογραμμίζει την δέσμευση της Hyundai N να υπερέχει σε τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων, δοκιμασμένες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, ειδικά για τα ηλεκτρικά οχήματα.

"Η Hyundai N δεν είναι απλώς μια μάρκα, αλλά αντιπροσωπεύει τη δέσμευσή μας για καινοτομία και υψηλές επιδόσεις. Το RN24 είναι μια απόδειξη των τολμηρών σχεδίων μας για το μέλλον." δήλωσε ο κ. Manfred Harrer, Executive Vice President & Head of the Genesis and Performance Development Tech Unit.



Ξεκινώντας από τη σειρά RM (Racing Midship) το 2012 και συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών οχημάτων, όπως το RN22e και το N Vision 74, τα Rolling Labs χρησιμεύουν ως οχήματα δοκιμών για τεχνολογίες υψηλών επιδόσεων. Το RN24 συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, πιέζοντας τα όρια της τεχνολογίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και διαμορφώνοντας το μέλλον των ηλεκτροκίνητων οχημάτων της μάρκας N.

Υψηλή ισχύς σε συμπαγές ελαφρύ πλαίσιο

Εμπνευσμένο από την επιθυμία να τοποθετηθεί το πιο ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης ηλεκτρικού (EV) οχήματος στο μικρότερο δυνατό πακέτο, η Hyundai N εφάρμοσε το ηλεκτρονικό σύστημα ισχύος διπλού κινητήρα (PE) του 5 N που αποδίδει 650 ίππους με δυνατότητες μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτό τοποθετήθηκε σε ένα συμπαγές πλαίσιο ηλεκτρικών (EV) οχημάτων εμπνευσμένο από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, με αποτέλεσμα ένα συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο ηλεκτρικό (EV) όχημα σχεδιασμένο για N-thusiasts.





Το RN24 τροφοδοτείται από το ηλεκτρικό σύστημα ισχύος (PE) της πλατφόρμας E-GMP του Ioniq 5 N. Ένα επανασχεδιασμένο πακέτο μπαταριών διατηρεί τη χωρητικότητα 84 kWh του μοντέλου παραγωγής, αλλά επιτρέπει κοντύτερο μεταξόνιο κατά 340 mm, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της κατηγορίας Β, καθιστώντας το συγκρίσιμο με το i20 N Rally1 Hybrid World Rally Champioship (WRC). Το σύστημα του πλαισίου του RN24 διαθέτει μια νέας σχεδίασης διάταξη ανάρτησης τύπου WRC με αμορτισέρ προδιαγραφών ράλι και υποπλαίσια υψηλής ακαμψίας.

Αυτό το Rolling Lab είναι εξοπλισμένο με το σύστημα WRC Powertrain Drive Control Logic. Αυτό το προηγμένο σύστημα δίνει στους οδηγούς τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την ισχύ, την επιτάχυνση, την αναγεννητική πέδηση και την ισορροπία του ηλεκτρικού συστήματος ισχύος (PE) χρησιμοποιώντας ειδικά κουμπιά στο τιμόνι. Αυτή η λειτουργία αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά ελέγχου που συναντάμε στα αγωνιστικά οχήματα Hyundai του WRC.

Το όχημα διαθέτει εξωτερικό ηχητικό σύστημα υψηλών επιδόσεων, με δύο πλαϊνά ηχεία επιπρόσθετα της ρύθμισης N Active Sound+ του Ioniq 5 N. Ο ήχος του RN24 ενισχύεται από τη σχεδίαση του πίσω φτερού που λειτουργεί ως ηχητικό πλαίσιο, ενδυναμώνοντας την ηχητική εμπειρία και δημιουργώντας ένα καθηλωτικό soundtrack για τους θαυμαστές συμπληρώνοντας τις δυνατότητες υψηλών επιδόσεων του οχήματος

Παράλληλα, το e-Handbrake αποτελεί άλλη μια τεχνολογία εμπνευσμένη από τη 10ετή ιστορία της Hyundai N στο WRC. Βοηθά στη μείωση του βάρους εξαλείφοντας την ανάγκη των φυσικών φρένων που χρησιμοποιούνται σε διαδικασίες, όπως η προθέρμανση φρένων πλευρικά και οι εγκαταστάσεις υδραυλικών φρένων που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως. Η Hyundai δοκίμασε πρόσφατα αυτήν την καινοτόμο τεχνολογία σε μια ειδική διαδρομή του Ράλι Κεντρικής Ευρώπης του WRC.

Το RN24 ορίζεται οπτικά από τον εξαιρετικά άκαμπτο roll cage εξωσκελετό του. Όχι μόνο διασφαλίζει την προστασία των επιβατών, αλλά προσθέτει στη συνολική απόδοση και σταθερότητα του οχήματος κατά τη διάρκεια ελιγμών με υψηλές ταχύτητες.

Η εφαρμογή των εξαρτημάτων N Performance περιλαμβάνει σφυρήλατες μαύρες ματ ζάντες Elantra N 19 ιντσών που προσθέτουν στην αισθητική του οχήματος και συμβάλλουν στην απόδοσή του.

Επιπλέον, το RN24 είναι εφοδιασμένο με αεροτομή από τα μοντέλα Touring Car Racing (TCR) της Hyundai Motorsport. Αυτή η αεροτομή ενισχύει την αεροδυναμική απόδοση, βελτιώνοντας την ευελιξία και τη σταθερότητα.