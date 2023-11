Με μεγάλη υπερηφάνεια η bluegr Hotels & Resorts ανακοινώνει ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατακτά την Πιστοποίηση Great Place to Work®.

Η Πιστοποίηση, έρχεται μετά από μία μεθοδική και διεξοδική διαδικασία που πραγματοποιείται από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas, και βασίζεται στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον, αποδεικνύοντας έτσι για άλλη μια χρονιά τις επιτυχημένες εργασιακές πρακτικές της εταιρείας.

Η bluegr αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για την αριστεία στη φιλοξενία όσο και για το εργασιακό περιβάλλον και τη μέριμνα για το προσωπικό της. Ως ο πρώτος και μοναδικός όμιλος στον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα που έχει βρεθεί στη δεκάδα με τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα (2022-23), η bluegr παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φιλοξενούμενους της, φροντίζοντας παράλληλα για τους εργαζομένους της, την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Η ανεξάρτητη αυτή πιστοποίηση έρχεται να επιστεγάσει για ακόμα μια φορά, με ουσιαστικό τρόπο, την αγάπη και το ειλικρινές ενδιαφέρον για το προσωπικό καθώς και τις γενικότερες πρωτοβουλίες και προσπάθειες της εταιρείας για ένα χαρούμενο εργασιακό περιβάλλον με ισότητα, αλλά και δίκαιη, ηθική και διαφανή διακυβέρνηση.

Στη bluegr απασχολούνται 500 και πλέον εργαζόμενοι, οι οποίοι μέσα από τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, την αφοσίωση και το ήθος τους, φέρνουν την εταιρεία ολοένα και πιο κοντά στον στόχο της για άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας. Η εκπαίδευση και η συνεχής ανάπτυξή τους, η παροχή ενός χαρούμενου, ηθικού και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και η έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών τους, αποτελούν δέσμευση της εταιρείας. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί πως η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους ανθρώπους της ανεξαρτήτως φύλου, η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, η δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών χάρισε στην bluegr τη 2η θέση στη λίστα «Best Workplaces™ for Women Hellas 2023» που συντάχθηκε πέρσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Great Place to Work® .



Στη bluegr απασχολούνται 500 και πλέον εργαζόμενοι, οι οποίοι μέσα από τον επαγγελματισμό, την εμπειρία, την αφοσίωση και το ήθος τους, φέρνουν την εταιρεία ολοένα και πιο κοντά στον στόχο της για άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας. Η εκπαίδευση και η συνεχής ανάπτυξή τους, η παροχή ενός χαρούμενου, ηθικού και δίκαιου εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και η έμπρακτη αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών τους, αποτελούν δέσμευση της εταιρείας. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί πως η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους ανθρώπους της ανεξαρτήτως φύλου, η ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, η δυνατότητα εξέλιξης και προαγωγών χάρισε στην bluegr τη 2η θέση στη λίστα «Best Workplaces™ for Women Hellas 2023» που συντάχθηκε πέρσι για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Great Place to Work® .



Η οικογένεια της bluegr μεγαλώνει και η εταιρεία θα ξεκινήσει άμεσα την αναζήτηση νέων συνεργατών για τη νέα χρονιά. Θα ακολουθήσει σύντομα σχετική ανακοίνωση.Η οικογένεια της bluegr μεγαλώνει και η εταιρεία θα ξεκινήσει άμεσα την αναζήτηση νέων συνεργατών για τη νέα χρονιά. Θα ακολουθήσει σύντομα σχετική ανακοίνωση.