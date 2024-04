Η εγκυμοσύνη είναι ένα θαύμα της βιολογίας, αλλά νέα έρευνα δείχνει ότι το κατόρθωμα μπορεί να έχει ένα τίμημα. Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που ήταν έγκυες έδειξαν περισσότερα σημάδια βιολογικής γήρανσης σε σύγκριση με γυναίκες που δεν είχαν μείνει ποτέ έγκυες στο παρελθόν. Όσες περισσότερες φορές μια γυναίκα ήταν έγκυος, τόσο πιο γρήγορος ήταν ο ρυθμός βιολογικής γήρανσής της.



«Μαθαίνουμε ότι η εγκυμοσύνη έχει μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο σώμα», λέει ο Calen Ryan, συνεργάτης ερευνητής στο Κέντρο Γήρανσης του Πανεπιστημίου Columbia στο Mailman School of Public Health. «Δεν είναι όλα κακά, αλλά φαίνεται να αυξάνει τον κίνδυνο ορισμένων ασθενειών και τη θνησιμότητα από κάθε αιτία».

Η μελέτη

Ο Ryan και η ομάδα του ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερα από 1.700 άτομα στις Φιλιππίνες που συμμετείχαν στην έρευνα για την υγεία και τη διατροφή του Cebu Longitudinal. Οι συμμετέχουσες, που ήταν όλες ηλικίας 20 έως 22 ετών το 2005 όταν ξεκίνησε η μελέτη, έδωσαν δείγματα αίματος και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με το αναπαραγωγικό και σεξουαλικό τους ιστορικό, συμπεριλαμβανομένου πόσες φορές είχαν μείνει έγκυος και εάν αυτές οι εγκυμοσύνες είχαν οδηγήσει σε γεννήσεις ζωντανών βρεφών. Μια μικρότερη ομάδα γυναικών παρείχε επιπλέον δείγματα αίματος από το 2009 έως το 2014 για να επιτρέψει στους ερευνητές να συγκρίνουν τις αλλαγές με την πάροδο του χρόνου.



Όλα τα δείγματα αίματος αναλύθηκαν για έναν αριθμό βιολογικών παραγόντων που σχετίζονται με τη γήρανση, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο DNA που είναι γνωστές ως επιγενετικές τροποποιήσεις. Καθώς τα κύτταρα γερνούν, συσσωρεύουν μοριακά αποτυπώματα των οποίων τα γονίδια έχουν ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί, και αυτές οι αλλαγές μπορούν να χρησιμεύσουν ως υποκατάστατο για το πόσο βιολογικά ηλικιωμένα είναι τα κύτταρα. Αυτά τα αποκαλούμενα «επιγενετικά ρολόγια» μπορούν επίσης να συλλάβουν τις επιπτώσεις πραγμάτων όπως το στρες και άλλες φυσιολογικές και ψυχολογικές εμπειρίες που επηρεάζουν τα κύτταρα, και ως εκ τούτου τα κάνουν «μεγαλύτερα» ή «νεότερα» από τη χρονολογική τους ηλικία.

Τα ευρήματα

Ο Ryan και η ομάδα του χρησιμοποίησαν έξι τέτοια επιγενετικά ρολόγια, τα οποία αξιολόγησαν 19 διαφορετικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στο μήκος των χρωμοσωμάτων (τα οποία συντομεύουν όσο περισσότερο διαιρείται ένα κύτταρο), για να αξιολογήσουν την ηλικία των συμμετεχόντων. Διαπίστωσαν ότι συνολικά, οι γυναίκες που είχαν μείνει έγκυες τουλάχιστον μία φορά ήταν βιολογικά μεγαλύτερες από τις γυναίκες της ίδιας ηλικίας που δεν ήταν έγκυες. Η εγκυμοσύνη οδήγησε σε ταχύτερη γήρανση από τέσσερις μήνες έως περισσότερο από ένα χρόνο, με ρυθμό περίπου 3% περισσότερο ετησίως από τις γυναίκες που δεν είχαν μείνει ποτέ έγκυες.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εξέτασαν πώς η εγκυμοσύνη περισσότερες από μία φορές μπορεί να επηρεάσει τα μέτρα γήρανσης. Οι γυναίκες με περισσότερες εγκυμοσύνες ηλικίας έως και πέντε μηνών γρηγορότερα σε σύγκριση με τις γυναίκες με λιγότερες εγκυμοσύνες ή με επιτάχυνση του ρυθμού γήρανσης κατά σχεδόν 2% ετησίως ανά εγκυμοσύνη.

Αυτά τα μέτρα εξέτασαν τις γυναίκες στο σύνολό τους, επομένως οι αλλαγές θα μπορούσαν να οφείλονται σε πιο δραματικές αλλαγές σε ορισμένες γυναίκες σε σύγκριση με άλλες. Για να μεγεθύνει τις επιπτώσεις της εγκυμοσύνης, ο Ryan εστίασε στη συνέχεια σε μια μικρότερη ομάδα γυναικών και συνέκρινε τα αποτελέσματα του επιγενετικού ρολογιού κάθε γυναίκας στην αρχή της μελέτης με εκείνα έως και εννέα χρόνια αργότερα. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν πιο μικτά και οι γυναίκες που είχαν μείνει έγκυες περισσότερες φορές εμφάνισαν περισσότερες αλλαγές μόνο σε δύο από τα επιγενετικά ρολόγια, σε σύγκριση με γυναίκες με λιγότερες εγκυμοσύνες.



Τέλος, ως είδος ελέγχου για να διασφαλιστεί ότι έλαβαν υπόψη άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γήρανση -όπως η έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση, το κάπνισμα και η κοινωνικοοικονομική κατάσταση- η ομάδα χρησιμοποίησε τα ίδια έξι επιγενετικά ρολόγια στους άνδρες της μελέτης. Διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των παιδιών που απέκτησαν οι άνδρες δεν είχε καμία σχέση με τον ρυθμό της βιολογικής γήρανσής τους.



«Φαίνεται ότι υπάρχει κάτι σχετικά με την εγκυμοσύνη που επηρεάζει τη βιολογική γήρανση», λέει ο Ryan.

Πώς η εγκυμοσύνη μπορεί να γεράσει το σώμα



Υπάρχουν ακόμα πολλά να μάθουμε για τη σχέση μεταξύ εγκυμοσύνης και γήρανσης. Μια εξήγηση για τη σύνδεση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την ιδέα ότι η εγκυμοσύνη επιβαρύνει σημαντικά το σώμα, όσον αφορά την ενέργεια και τους πόρους.

«Η ιδέα είναι ότι το σώμα εκτελεί ορισμένες λειτουργίες, αλλά είναι πάντα περιορισμένο στη βελτιστοποίηση οποιασδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, και αυτό δημιουργεί ένα συμβιβασμό», λέει ο Ryan. «Έτσι η ενέργεια που πηγαίνει προς την αναπαραγωγική λειτουργία μπορεί να απομακρυνθεί από τη συντήρηση του σώματος».



Δεν είναι επίσης σαφές πόσο μεγάλο μέρος αυτής της ανταλλαγής είναι δυναμικό ή ακόμη και αναστρέψιμο. Σε άλλη πρόσφατη εργασία, ερευνητές με επικεφαλής τον Kieran O'Donnell στο Yale School of Medicine ανέφεραν στο Cell Metabolism ότι ενώ βρήκαν παρόμοια επιτάχυνση στους παράγοντες γήρανσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είδαν επίσης ενθαρρυντικά σημάδια ότι αυτές οι αλλαγές αντιστράφηκαν μετά την εγκυμοσύνη, ειδικά όταν οι μητέρες θήλαζαν.

Σε αυτήν τη μελέτη, ο O'Donnell διαπίστωσε ότι η εγκυμοσύνη αύξησε τη βιολογική ηλικία κατά ένα έως δύο χρόνια, αλλά ότι ο ρυθμός γήρανσης είχε μειωθεί κατά 16% τρεις μήνες μετά τον τοκετό. «Η αντιστροφή μετά τον τοκετό όσον αφορά το μέγεθος της επίδρασης ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση της βιολογικής ηλικίας που βρέθηκε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης», λέει. «Αυτό εγείρει την προκλητική ιδέα ότι η εγκυμοσύνη μπορεί να σχετίζεται με πιθανή αναζωογόνηση. Αλλά απλά δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση με βεβαιότητα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής».

Ο Ράιαν είναι μεταξύ εκείνων που θέλουν να δουν πρόσθετα δεδομένα σχετικά με το ερώτημα της αντιστροφής, το οποίο έχει επιπτώσεις για τα εκατομμύρια των γυναικών που μένουν έγκυες κάθε χρόνο. Τονίζει ότι τα αποτελέσματά του δεν καταλήγουν οριστικά στο συμπέρασμα ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα.

Ανάκαμψη μετά την εγκυμοσύνη

«Έχουμε στοιχεία ότι η εγκυμοσύνη μπορεί να επιταχύνει τη βιολογική γήρανση», λέει. «Και έχουμε στοιχεία ότι υπάρχει ανάκαμψη μετά την εγκυμοσύνη. Αυτό που δεν γνωρίζουμε ακριβώς είναι πόσο από αυτή την ανάκαμψη αντισταθμίζει την εγκυμοσύνη και πόσο διαφέρει από άτομο σε άτομο ή από χώρα σε χώρα».



Ο Ryan, για παράδειγμα, δεν συμπεριέλαβε τον θηλασμό στην ανάλυσή του, αλλά σχεδιάζει να το κάνει σε περαιτέρω μελέτες. Ελπίζει επίσης να μελετήσει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της εγκυμοσύνης με την πάροδο του χρόνου. Δεδομένου ότι η μελέτη του περιελάμβανε μόνο νεότερες γυναίκες, δεν είναι σαφές πώς η εγκυμοσύνη επηρεάζει τις ασθένειες και τη θνησιμότητα αργότερα στη ζωή. Λέει ότι οι ερευνητές μόλις αρχίζουν να ξεκλειδώνουν τη δύναμη των επιγενετικών μελετών και ότι η βαθύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο γερνά το σώμα -και ποιοι παράγοντες επηρεάζουν αυτή τη διαδικασία- βρίσκονται στο δρόμο. «Τώρα ανοίγουν οι πύλες για την επιγενετική», λέει.

Πηγή:TIME