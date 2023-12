Η «Επιτροπή Σοφών» του ΣΥΡΙΖΑ και τα 27 Think Tanks που έγιναν 29

Την ώρα που στον 6ο όροφο της Κουμουνδούρου γινόταν υβριδική σύσκεψη με θέμα τη λειτουργία των Think-Tanks του Στέφανου Κασσελάκη, παρόντων -δια ζώσης αλλά και ψηφιακά -των περισσότερων Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία, το Γραφείο τύπου του Κόμματος ανακοίνωσε τους νέους τομείς ευθύνης των μελών της Πολιτικής Γραμματείας αλλά και την ομάδα στελεχών που έχει επωμιστεί τη λειτουργία των 29 πλέον «δεξαμενών σκέψης». Στα 27 Τhink Tanks που είχαν ανακοινωθεί αρχικά, προστέθηκαν δύο ακόμη θεματικές για την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δικαιοσύνη.

«Φανερά» και «κρυφά» στελέχη

Την κεντρική ευθύνη έχει, όπως έχει γνωστοποιηθεί εδώ και καιρό, η Διάνα Βουτυράκου, η οποία πλαισιώνεται «φανερά» από άλλα 6 στελέχη. Πρόκειται για τον καθηγητή Μενέλαο Γκίβαλο, τους Βουλευτές Επικρατείας Όθωνα Ηλιόπουλο και Ευάγγελο Αποστολάκη, τον «εγκέφαλο» του i-syriza Λευτέρη Κρέτσο, τον ερευνητή στο πανεπιστήμιο του Michigan Σπύρο Κασάπη και τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη Μανόλη Καπνισάκη.



Καθένας εξ’ αυτών έχει κατά πληροφορίες αναλάβει την αξιολόγηση βιογραφικών σε συγκεκριμένες θεματικές. Παραδείγματος χάριν, ο Ναύαρχος Αποστολάκης έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση των προσώπων που έχουν δηλώσει τη διαθεσιμότητά τους για τη θεματική της Εθνικής Άμυνας. Αντίστοιχα, ο Όθων Ηλιόπουλος καταγράφει τους κατάλληλους «ειδικούς» για τους τομείς της Υγείας και των Αποδήμων, ο Λευτέρης Κρέτσος για την Ψηφιακή Πολιτική, ο Σπύρος Κασάπης για την Τεχνολογία και την Έρευνα και ο Μανώλης Καπνισάκης για τη Δικαιοσύνη. Βέβαια, ο στενός συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη επικοινωνεί συχνά με τη Διάνα Βουτυράκου στηρίζοντας έμπρακτα την Βενιαμίν της παράταξης στο όλο εγχείρημα.



Πάντως, πέρα από τα «φανερά» στελέχη με τα οποία συνεργάζεται η Διάνα Βουτυράκου, υπάρχουν κατά πληροφορίες και άλλα πρόσωπα που ασχολούνται με το φιλόδοξο εγχείρημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και επικοινωνούν εξίσου με την επικεφαλής των think tanks. Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί από την Κουμουνδούρου. Πρόκειται για στελέχη που αποτελούν προσωπικές επιλογές του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μεταξύ αυτών υπάρχουν και πρώην υπουργοί με σημαίνοντα ρόλο κατά την κυβερνητική περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, με τους οποίους πρόσφατα «έχτισε» γέφυρες επικοινωνίας ο Στέφανος Κασσελάκης.

Χρονοδιάγραμμα και οργανόγραμμα

Το οργανόγραμμα προβλέπει τα εξής. Αρχικά, αξιολογούνται τα βιογραφικά και στη συνέχεια τα τελικά ονόματα δίνονται από τα στελέχη στη Διάνα Βουτυράκου. Με τη σειρά της, αυτή πραγματοποιεί τις τελικές συνεντεύξεις. Μάλιστα, ήδη, έχουν γίνει καμια 50αριά και θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου προκειμένου στις 15 Ιανουαρίου όλες οι θεματικές να έχουν στελεχωθεί από 3 έως 5 άτομα. Οι θεματικές της παιδείας, της εργασίας και της οικονομίας θα απαρτίζονται από περισσότερα πρόσωπα λόγω του όγκου δουλειάς.



Παρών στη χθεσινή υβριδική σύσκεψη ήταν και ο Στέφανος Κασσελάκης μέσω διαδικτύου. Εκεί, η Διάνα Βουτυράκου ανέλυσε το χρονοδιάγραμμα και τις προτεραιότητες των Think Tanks, ενώ σε πρώτο πλάνο μπήκε η σχέση που θα έχουν με τους βουλευτές και τα τμήματα. Για τον τρόπο συνεργασίας τους δόθηκαν συγκεκριμένες διευκρινίσεις.



Κατέστη σαφές ότι πρόκειται πρώτα απ’ όλα για συμβουλευτικές ομάδες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η παραγωγή πολιτικής θα γίνεται από τα τμήματα της Κεντρικής Επιτροπής με τη συμβολή των επεξεργασιών και των προτάσεων των συγκεκριμένων ομάδων. Παράλληλα, θα συμβάλλουν και στο Κοινοβουλευτικό έργο, χωρίς όμως να αντικαθιστούν τους τομείς της Κοινοβουλευτικής δουλειάς. Ο στόχος είναι από τις 15 Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, οι «εμπειρογνώμονες» των Think Tanks να έχουν μελετήσει τις «Μαύρες Βίβλους» της κυβέρνησης αλλά και να έχουν ρετουσάρει τις επεξεργασίες-που είναι πολλές- των τμημάτων με σκοπό να τα τροφοδοτήσουν με ανανεωμένο προγραμματικό υλικό.



Η χθεσινή συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα και διήρκησε περίπου 5 ώρες. Σύμφωνα με πηγές, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε τη σημασία του να υπάρχει συλλογική δουλειά και λειτουργία. Κατά πληροφορίες, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην οραματική διάσταση που φιλοδοξεί να δώσουν τα think tanks στην πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ μέσα βέβαια από συγκεκριμένες και καλά επεξεργασμένες προτάσεις.