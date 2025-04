Η Khloe Kardashian «κλείνει» πέντε χρόνια χωρίς σεξ - Οι λόγοι που την οδήγησαν στην αποχή

Πέντε χρόνια απέχει από το σεξ η Khloe Kardashian, όπως αποκάλυψε η ίδια, τονίζοντας ότι η αποχή δεν είναι τυχαία. Μάλιστα, δε σκοπεύει να «σπάσει» το σερί της – εκτός αν εμφανιστεί ο κατάλληλος άνθρωπος.

Η διάσημη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας εξήγησε τους λόγους σε συνέντευξη της στο «UsWeekly». «Λοιπόν, νομίζω πως όταν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, παύει να έχει σημασία», δήλωσε η 40χρονη πλόεν Khloé Kardashian. «Σκέφτεσαι, “ΟΚ, τώρα κάποιος πρέπει πραγματικά να αξίζει για να το σπάσεις αυτό.” Αλλά επίσης, είμαι τόσο αφοσιωμένη στα παιδιά μου και ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά δεν θέλω κανένας να με απομακρύνει από εκείνα. Όχι ότι θα το επέτρεπα να συμβεί, αλλά απλώς δεν ξέρω αν θέλω να έχω μια τέτοια απόσπαση προσοχής αυτή τη στιγμή».

Η Kardashian — που έχει αποκτήσει την 6χρονη True και τον 2χρονο Tatum με τον πρώην σύντροφό της Tristan Thompson — εξήγησε πως τα παιδιά της παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της να παραμείνει χωρίς σεξ.

«Σκεφτόμουν, “γιατί συνεχίζω να επιλέγω αυτούς τους ανθρώπους;”»

«Έχω ακόμα μικρά παιδιά - όχι ότι λέω πως θα περιμένω μέχρι να γίνουν 20 - αλλά πιστεύω ότι κάποιος πρέπει να είναι πραγματικά, πραγματικά ξεχωριστός για να θελήσω να προσθέσω ένα ακόμα άτομο στη ζωή μου, με το οποίο θα πρέπει να μοιράζομαι τον χρόνο μου ανάμεσα σε εκείνον και τα παιδιά μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η προσωπική ζωή της Kardashian έχει απασχολήσει έντονα τα media από τότε που έγινε διάσημη, μέσα από το ριάλιτι Keeping Up With the Kardashians, που έκανε πρεμιέρα το 2007. Το κοινό την έχει παρακολουθήσει να συνάπτει σχέσεις με διάσημα πρόσωπα όπως ο Lamar Odom και ο Tristan Thompson. Πλέον, αποκαλύπτει ότι έχει κάνει «πολλή θεραπεία» και «πολλή αυτοκριτική».

«Σκεφτόμουν, “Γιατί συνεχίζω να επιλέγω αυτούς τους ανθρώπους;”», είπε στο Us Weekly αναφερόμενη στο παρελθόν της. «Και τώρα νιώθω πραγματικά δυνατή, και προσεύχομαι να μπορέσω να εντοπίζω τα "καμπανάκια" και τα πράγματα που δεν θέλω πια να δέχομαι. Πιστεύω ότι πρέπει να είσαι πολύ ξεχωριστός για να ανατρέψεις τον τρόπο ζωής μου, το πρόγραμμά μου και τις προτεραιότητές μου — και απλώς για να με κάνεις να νιώσω ξανά εκείνες τις πεταλούδες στο στομάχι. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο είμαι αρκετά προσεκτική και κλειστή, οπότε θα πρέπει να είναι κάποιος ιδιαίτερος και επίμονος».