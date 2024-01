Η Κλόε Καρντάσιαν «φόρεσε» ένα μήλο και μεταμορφώθηκε σε σύγχρονη Εύα

Το μήλο κάτω από τη μιλά λένε πέφτει. Έτσι και για μια από τις αδελφές Καρντάσιαν, την Κλόε, η οποία έκανε μια σέξι φωτογράφιση στο πλαίσιο του εξωφύλλου του ειδικού τεύχους του περιοδικού Tmrw.

Φορώντας μισό blazer φόρεμα Dolce & Gabbana με έναν ώμο που άφηνε τη δεξιά πλευρά του κορμού της εντελώς γυμνή, καλύπτοντας το στήθος της με ένα κατακόκκινο μήλο. Τα μαλλιά της ήταν μαζεμένα πίσω σε ένα sleek χτένισμα και φορούσε ένα ζευγάρι statement σκουλαρίκια από κρύσταλλο του brand House of Emmanuele, με σταυρούς και πέρλες.

Όπως είναι λογικό, η γνωστή influencer δεν μπόρεσε να αντισταθεί και ανάρτησε την εικόνα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Από την ηλικία των 23 ετών, η ζωή της Κλόε Καρντάσιαν έγινε δημόσια. Το 2007 βγήκε στις οθόνες το Keeping Up with the Kardashians, ένα ριάλιτι σόου που εξιστορεί τη ζωή της χαοτικής, γυναικοκρατούμενης οικογένειας Kardashian, με φόντο τις παραδεισένιες διακοπές και τα αξιοζήλευτα ακίνητα (όπου πρώτα δέσποζε η υπερβολή και τώρα ο μινιμαλισμός). Με την εκπομπή ήρθε η άμεση φήμη, και παράλληλα με τα διασκεδαστικά στιγμιότυπα στη ζωή της οικογένειας ήρθαν και οι πολύ πραγματικές δυσκολίες -διαζύγιο, φόβοι για την υγεία και ταξίδια γονιμότητας- τις οποίες η οικογένεια, από νωρίς, αποφάσισε να καταγράψει με όλες τις σκληρές λεπτομέρειες» διαβάζουμε στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμού του περιοδικού στο Instagram.