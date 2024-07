Η λίστα που... σήκωσε αντιδράσεις: Οι κορυφαίοι 25 ποδοσφαιριστές του 21ου αιώνα σύμφωνα με το ESPN

🚨 - @espn experts have released their TOP 25 Men’s Football Players of the 21st century!



1. Lionel Messi

2. Cristiano Ronaldo

3. Thierry Henry

4. Zinedine Zidane

5. Luka Modric

6. Kylian Mbappé

7. Andres Iniesta

8. Xavi

9. Ronaldo

10. Ronaldinho

11. Zlatan Ibrahimovic

12. Kevin…